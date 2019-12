Ospedale di Pescia, operativi i nuovi Ambulatori Cardiologici

Sono operativi da questa settimana i nuovi Ambulatori Cardiologici del presidio ospedaliero di Pescia. Realizzati nel vecchio pronto soccorso, con un investimento di 137mila euro, rappresentano una novità assoluta per il S.S. Cosma e Damiano. La nuova struttura si presenta come un vero e proprio Polo con accettazione dedicata, sala d’attesa ed ambulatori per prime visite, controlli ed esami diagnostici. Un salto di qualità per la Cardiologia dell’Area Pistoiese, diretta dal dottor Marco Comeglio ed in particolare per la Cardiologia della Valdinievole, diretta dalla dottoressa Gessica Italiani.

L’intervento risponde all’aumento dei pazienti con patologia cardiologica e allo sviluppo di nuove attività e prestazioni specifiche realizzate da medici ed infermieri.

Il nuovo Polo sarà prossimamente inaugurato dall’assessore regionale al diritto alla salute Stefania Saccardi e dal direttore generale dell’AUSL Toscana centro Paolo Morello Marchese.

Fonte: Ufficio Stampa AUSL Toscana centro

