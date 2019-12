Pontedera tra sport e inclusione: presentati 'Sid' e 'Bicincittà"

Stamani sono state presentate in Comune a Pontedera due iniziative. La prima si intitolerà Sid: sport, inclusività e disabilità" ed è un incontro che si terrà sabato 21 dicembre alle ore 8.15 presso il Palazzetto dello Sport di Pontedera. All'incontro, formativo e divulgativo, parteciperanno gli studenti delle Scuole Superiori della città. Si parlerà delle sfide quotidiane legate al tema della disabilità e anche della terapia ricreativa

Dynamo. Contestualmente alla manifestazione sarà allestito nella zona pedonale di Pontedera un gazebo di prodotti e gadget natalizi Dynamo, per la raccolta di fondi (che saranno devoluti allo stesso progetto Dynamo. La serata si chiuderà presso il Mandarino Caffè di Piazza Curtatone dove, dalle 18.30, si terrà un AperiDynamo per festeggiare tutti insieme.

Domanica 22 dicembre alle 10.00, davanti al Palazzo Comunale, si terrà invece l'edizione 2019 di Bicincittà, la passeggiata ciclistica che attraverserà tutta la città. L'iscrizione costerà 4 euro. Ogni partecipante

riceverà un cappellino natalizio da indossare lungo la passeggiata ciclistica e all'arrivo è previsto un rinfresco. Al termine della manifestazione sarà sorteggiata una bici in dono ad uno dei partecipanti.

Le iniziative di stamni sono state presentate da Alice Paletta consigliere dellegata allo sport, Mirko Malacarne volontario Dynamo Camp, Dimiziano Lenzi Dirigente Uisp del comitato territoriale della Valdera, Chiara Ghelardi di "AutismoPisa", "Tarta Blu" e "Casa Ilaria" , ed infine dall'assessore Mattia Belli.

Fonte: Comune di Pontedera - Ufficio stampa

