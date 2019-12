'Porta a porta' a Fiesole: oltre 75% di raccolta differenziata

Il 75,40 di raccolta differenziata: è questa la stima della percentuale raggiunta (al 31.12) dall’avvio del servizio “porta a porta” nel Comune di Fiesole, attivato a luglio scorso. Un buon risultato, che evidenzia un incremento delle raccolte differenziate nell’anno 2019 (di oltre 9 punti percentuali) ed un’importante diminuzione della produzione del residuo non differenziabile (-28,8%), la cui produzione media mensile scende da 170 tonnellate (con raccolta stradale) a 125/130 ton. con avvio del PaP.

Il bilancio del servizio è stato presentato oggi a Fiesole dall’Amministrazione ed Alia Servizi Ambientali Spa, gestore del servizio di igiene urbana. Nell’area comunale, le percentuali di raccolta differenziata frutto dell’introduzione del sistema di raccolta porta a porta sono cresciute dal 66,7% di gennaio al 75,40% in un solo anno (stime Alia dicembre 2019). In un territorio molto articolato e ricco di frazioni nei suoi 42 km2 di estensione, è stato introdotto un sistema di raccolta rifiuti domiciliare, sia per utenze domestiche che per le non domestiche, che prevede la gestione del servizio secondo un unico calendario, con esposizione in orario diurno (entro le 8 del mattino) ed in orario notturno (esposizione tra le 20 e le 22) per le frazioni merceologiche di carta e cartone, imballaggi in plastica e metalli, organico e rifiuto residuo non riciclabile. Solo per il vetro è rimasta la raccolta separata a campana stradale. «Anche questa volta un bellissimo risultato dato dall’impegno di tutti, con dati molto incoraggianti in pochi mesi dall’avvio del servizio, che evidenziano la buona risposta dei cittadini che conferiscono i rifiuti in maniera corretta – ha commentato l’Amministratore delegato di Alia Servizi Ambientali, Alessia Scappini -. Stiamo portando avanti trasformazioni del servizio su tanti territori, con l’applicazione di modelli di raccolta differenziata spinta; con il 2020 saranno circa un milione gli abitanti che avranno variato il servizio di raccolta verso questo indirizzo. È evidente che la Toscana ha cambiato paradigma e che quella dell’economia circolare è una partita che dobbiamo giocare nel tempo, tutti insieme, in un sistema a rete che vede i cittadini attori per raggiungere risultati importanti, come quelli illustrati oggi».

Partendo, quindi, da una situazione in cui la raccolta differenziata era un impegno per gli “utenti virtuosi”, con l’introduzione del nuovo sistema i risultati sono evidenti fin da subito e frutto di un percorso condiviso con i circa 14.000 cittadini e l’Amministrazione, dei numerosi incontri pubblici svolti su tutto il territorio per presentare il porta a porta, ed anche, al momento in cui sono stati rimossi tutti i contenitori stradali, dei controlli e servizi aggiuntivi proposti ai cittadini. L’afflusso degli utenti all’ecofurgone, presente 5 giorni su 7 sul territorio, per conferire i rifiuti che non trovano collocazione nel porta a porta quotidiano (olio vegetale, lampade e tubi al neon, toner e cartucce stampanti, pile e batterie, piccoli RAEE, etc..) evidenzia l’utilità dello strumento, con una presenza media di circa 30 persone a turno. Stabili nell’anno le denunce di abbandono rifiuti (meno di 180) ed anche le richieste di ritiro ingombranti (in totale 2183 a novembre 2019). Da gennaio, inoltre, a Fiesole sono impegnati anche gli Ispettori ambientali, che ad oggi hanno effettuato 189 interventi, compilando 9 verbali nel territorio comunale, di cui 8 per abbandoni accanto alle uniche campane rimaste sul territorio, quelle del vetro, ed una per abbandono ingombranti; completano il quadro le infrazioni di utenti di Fiesole che conferiscono rifiuti alle postazioni con cassonetto stradale nelle zone adiacenti, già Comune di Firenze.

«Sono soddisfatta dei risultati raggiunti in pochi mesi dall'inizio del porta a porta su tutto il territorio comunale. Il percorso partecipativo fatto con i cittadini, è stato fondamentale per questa buona riuscita.. quanto il metterci la faccia – così il sindaco, Anna Ravoni, ha commentato questa mattina l’illustrazione dei dati -. Così in poco tempo sono state risolte le fisiologiche problematiche dell’avvio. In questa fase c'è stata anche una grande collaborazione con Alia e con i suoi responsabili dei vari livelli con un'unica sola preoccupazione, comune a tutti, ovvero quella di far procedere al meglio il servizio e creare meno disagi possibili ai cittadini. Il tutto con l'idea prima che ci ha spinti a fare questo: la salvaguardia dell'ambiente per consegnare un mondo più pulito ai nostri figli e nipoti. Insieme all'Assessore Iacopo Zetti, che ha condiviso con me tutto questo percorso, crediamo di aver raggiunto un punto. Ci sarà ancora tanto da lavorare, ma direi che il più è veramente fatto – ha concluso il sindaco-. E la soddisfazione di sentire qualcuno che all'inizio era completamente contrario, che ora afferma che abbiamo avuto ragione... è veramente la più grande soddisfazione».

Fonte: Alia Servizi Ambientali S.p.A.

