Pranzo di Natale alla Comunità di Sant'Egidio di Livorno

La Comunità di Sant’Egidio di Livorno sta preparando anche quest’anno un grande pranzo di Natale, per tutti i poveri, anziani, stranieri e chi è solo. E dove si confonde chi assiste con chi è assistito, chi è ospite o chi è cuoco o cameriere: tutti amici a dividere buon cibo, allegria, serenità. Lo scorso anno in più di 600 si sono seduti il 25 dicembre, alle tavole apparecchiate negli spazi addobbati a partire dalla chiesa di San Giovanni, i locali limitrofi della Comunità e altre sale messe a disposizione dal Comune e da privati. E così sarà anche quest’anno.

Un altro pranzo sarà allestito nel quartiere Corea, alla ex Circoscrizione 1, in piazza Saragat.

A tutti i partecipanti arriverà anche un regalo di Natale. I bambini delle scuole Albertelli hanno raccolto 70 regali che saranno tra quelli consegnati il 25 dicembre.

Per preparare la grande festa sono graditi aiuti fino alla vigilia per cucinare, addobbare, risistemare, creare, cucire, confezionare.

Il giorno di Natale si può partecipare come ospiti, cuochi, o per il servizio al tavolo. E chi vuole contribuire ad allestire una tavola grande come il mondo, può inviare un sms solidale al numero 45586 per finanziare il pranzo di Natale in 70 paesi e centinaia di città.

Per informazioni: tel. 0586.211893 e cell. 347.1052115

Fonte: Comunità di Sant’Egidio

