Prosciutto Toscano DOP a San Francisco per il Winter Fancy Food Show

Il Prosciutto Toscano DOP a San Francisco per l’edizione 2020 del Winter Fancy Food Show che si terrà dal 19 al 21 gennaio.

Anche quest’anno, in occasione dell’edizione invernale di Fancy Food Show, presso lo stand 1360 South Hall della Collettiva Italiana, il visitatore potrà gustare il Prosciutto Toscano DOP e confrontarsi per ogni curiosità direttamente con Presidente, Direttore e Consorziati. L’appuntamento darà anche modo al Consorzio di implementare i contatti con buyers e operatori del settore ed ampliare l’export già consolidato.

“Il successo della cucina italiana negli Usa è evidente, basti pensare che l’Italia occupa il padiglione più grande. E’ obiettivo del Consorzio rafforzare la presenza del Prosciutto Toscano Dop anche all’estero e quest’anno si prospetta per noi ancor più ricco di opportunità dal momento che l’edizione 2020 vede l’Italia come country partner di entrambe le edizioni della kermesse”- afferma Fabio Viani, presidente del Consorzio – “il Prosciutto Toscano DOP, che si contraddistingue per la genuinità, la tradizione e il rigido disciplinare, ha tutte le carte in regola per conquistare un’altra fetta di mercato oltreoceano.”

Il Consorzio del Prosciutto Toscano, nell’anno 2020 porterà avanti la sua attività di internazionalizzazione del brand con la partecipazione alle fiere più prestigiose del settore come Summer Fancy Food di New York e RC Show di Toronto (Canada). Nel territorio italiano sarà presente a CIBUS 2020.

