Rigenerazione urbana, Rignano sull'Arno vince il bando regionale da 216mila euro

Rigenerazione urbana, un altro importante progetto per Rosano La Regione finanzia altri 22 interventi di rigenerazione urbana in 19 Comuni delle aree interne della Toscana, per un investimento di 6 milioni e 715mila euro.

Dopo aver ottenuto finanziamenti per la realizzazione del nuovo percorso pedonale tra Rosano e Pontassieve, il Comune di Rignano sull’Arno è risultato assegnatario di ulteriori fondi (216.000€) come vincitore del bando regionale per la rigenerazione urbana. Tale bando è finalizzato al finanziamento di interventi che favoriscano il riuso delle aree già urbanizzate per evitare ulteriore consumo di suolo e rendere attrattivo un territorio in ragione delle pluralità delle funzioni che potrebbero insediarvisi.

Il progetto si inserisce nel contesto di riqualificazione complessiva del centro frazione. Dopo l'intervento che ha visto la realizzazione di nuovi parcheggi nell'area adiacente agli ex campi da tennis, questo nuovo progetto prevede un investimento di 270.000€ complessivi, di cui 216.000€ finanziati da Regione Toscana e il restante dal Comune di Rignano.

L'intervento più consistente riguarda la riqualificazione dell'edificio di proprietà comunale adiacente agli ex campi da tennis: quest'ultimo, infatti, potrà essere utilizzato come immobile polifunzionale per le attività di vario genere di cui la frazione necessita. Anche l’area degli ex campi da tennis verrà riqualificata attraverso la realizzazione di un'area a verde e di ulteriori parcheggi.

Il costante lavoro dell'Amministrazione sulla partecipazione ai bandi regionali continua a dare i suoi frutti, nella convinzione di perseguire l'interesse della collettività attraverso investimenti in progetti che migliorino la qualità della vita delle persone.

Fonte: Comune di Rignano sull'Arno - Ufficio stampa

