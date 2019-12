Ripresa con il botto per le ragazze del Basket Castelfiorentino

Dopo il turno di sosta rientro praticamente perfetto quelle delle ragazze del Basket Castelfiorentino che nell’ultimo match solare davanti al pubblico amico si sbarazzano agilmente della pratica Pomarance: 59-21 il finale al PalaGilardetti. Le gialloblu, dunque, non si lasciano sorprendere dal fanalino di coda, prendendo subito in mano l’inerzia e controllando con autorità il match durante tutto l’arco dei quaranta minuti.

Ottimo l’approccio delle ragazze di Volterrani che imprimono subito il proprio ritmo alla gara. Ne emerge un break che, già al 10′, incanala la sfida: 22-3.

Nel secondo quarto cala un pò la tensione in casa castellana e si gioca sul punto a punto, anche se il vantaggio casalingo non viene mai messo in discussione, tanto da andare al riposo lungo con il divario rimasto invariato (30-11). Nella ripresa le gialloblu tornano a dettar legge, e non c’è storia: ormai basta soltanto amministrare.

Sabato a Pistoia, sponda Team 87 (ore 18.30), ultimo impegno prima della sosta natalizia.

BASKET CASTELFIORENTINO – BASKET POMARANCE 59-21

Parziali: 22-3, 8-8, 15-8, 14-2

Tabellino: Lucchesi 6, Cinali 9, Bongini 10, Manetti 6, Ulivieri E. 6, Banchelli 7, Masi 6, Barberi 1, Fanelli 2, Baldinotti 3, Giuntini 3, Ferradini. All. Volterrani. Ass. Iserani.

Arbitro: Baldini di Castelfiorentino

