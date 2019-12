Sesa Empoli, in relazione semestrale ricavi al +18,8%

I DATI IN SINTESI

- Ricavi e Altri Proventi consolidati: Euro 770,2 milioni (+18,8% Y/Y)

- Ebitda consolidato: Euro 40,0 milioni (+32,8% Y/Y) con un Ebitda margin pari al 5,20% rispetto al 4,65% al 31 ottobre 2018

- Utile netto consolidato dopo le imposte: Euro 18,1 milioni (+32,1% Y/Y). Utile netto consolidato Adjusted1 dopo le imposte: Euro 19,5 milioni (+34,0% Y/Y)

- Utile netto consolidato di pertinenza del Gruppo: Euro 16,0 milioni (+33,4% Y/Y). Utile netto consolidato Adjusted1 di pertinenza del Gruppo: Euro 17,4 milioni (+35,4% Y/Y)

- Posizione Finanziaria Netta (“PFN”) consolidata attiva (liquidità netta): Euro 1,9 milioni vs PFN attiva per Euro 1,8 milioni al 31 ottobre 2018. Escludendo l’effetto dell’adozione del principio IFRS 16, PFN al 31 ottobre 2019 attiva per Euro 14,8 milioni, in miglioramento di Euro 13,0 milioni vs 31 ottobre 2018

- Patrimonio Netto consolidato: Euro 236,5 milioni vs Euro 213,6 milioni al 31 ottobre 2018

- Proseguono gli investimenti a supporto della crescita sostenibile e del capitale umano che raggiunge un totale di 2.054 dipendenti al 31 ottobre 2019

- Confermato l’outlook favorevole per l’intero esercizio 2020 con una crescita della redditività di oltre il 20% su base annuale ed un’accelerazione del track record storico del Gruppo (CAGR Ebitda 2011-2019 +10,1%)

LA NOTA STAMPA

Il Consiglio di Amministrazione di Sesa S.p.A., operatore di riferimento in Italia nel settore delle soluzioni IT a valore aggiunto per il segmento business, ha esaminato ed approvato la Relazione finanziaria semestrale consolidata al 31 ottobre 2019.

Nel primo semestre dell’esercizio il Gruppo Sesa mostra una forte accelerazione dei principali indicatori economici, con Ricavi e Altri Proventi in crescita del 18,8% ed una redditività operativa (Ebitda) in progresso del 32,8%, rispetto al trend di lungo termine del Gruppo (CAGR Ricavi 2011-2019 +9,6%, CAGR Ebitda 2011-2019 +10,1%).

La crescita dei ricavi e della redditività consolidata è stata generata da entrambi i principali Settori di attività del Gruppo, grazie al successo della strategia di sviluppo e focalizzazione nelle aree di business a valore, a supporto della domanda di trasformazione digitale della clientela, sostenuta dagli investimenti in capitale umano realizzati anche attraverso le recenti acquisizioni societarie.

A livello consolidato i Ricavi ed Altri Proventi evidenziano una crescita pari al 18,8% passando da Euro 648.208 migliaia al 31 ottobre 2018 ad Euro 770.202 migliaia al 31 ottobre 2019.

Il Settore VAD (“Value Added Distribution”) rafforza ulteriormente la propria leadership sul mercato italiano, conseguendo nel primo semestre dell’esercizio Ricavi e Altri Proventi pari ad Euro 629.934 migliaia con una crescita del 18,2%, favorita dall’ampliamento delle brand distribuite e dei clienti serviti, anche grazie a politiche di recruitment di nuovi Business Partner appartenenti a ecosistemi tecnologici emergenti.

Il Settore SSI (“Software e System Integration”) chiude i primi sei mesi dell’esercizio con Ricavi e Altri Proventi pari ad Euro 177.620 migliaia, in crescita del 16,9% rispetto al 31 ottobre 2018, grazie alla strategia di sviluppo nelle aree di business a maggiore contenuto innovativo dell’IT (Digital Cloud, Digital Security, Digital Process, ERP & Industry Solutions), sostenuta da operazioni di acquisizione e investimenti nello sviluppo del capitale umano.

Grazie alla sopra citata crescita dei ricavi del Gruppo e all’aumento del Gross Margin (+16,4% rispetto al 31 ottobre 2018) superiore all’incremento dei costi operativi (+11,5% rispetto al 31 ottobre 2018) beneficiando del maggiore sfruttamento della leva operativa, il risultato di Ebitda cresce del 32,8%, passando da Euro 30.144 migliaia al 31 ottobre 2018 (Ebitda margin 4,65%) a Euro 40.034 migliaia al 31 ottobre 2019 (Ebitda margin 5,20%).

Alla crescita di Ebitda consolidato hanno contribuito sia il Settore VAD (+26,2% Y/Y), da Euro 17.965 migliaia al 31 ottobre 2018 (Ebitda margin 3,4%) ad Euro 22.671 migliaia al 31 ottobre 2019 (Ebitda margin 3,6%) che il Settore SSI, che consegue un risultato di Ebitda di Euro 15.837 migliaia al 31 ottobre 2019 (+40,2% Y/Y), rispetto ad Euro 11.297 migliaia al 31 ottobre 2018 (con Ebitda margin in incremento dal 7,4% al 31 ottobre 2018 al 8,9% al 31 ottobre 2019).

Il trend favorevole del Risultato di Ebitda è stato essenzialmente organico, con una contribuzione della leva esterna pari a circa il 20%, totalmente relativa al Settore SSI, grazie in particolare all’avvio del consolidamento delle società PBU-CAD Systeme GmbH, attiva nell’offerta di soluzioni di Digital Process per il mercato manifatturiero tedesco, e Gencom S.r.l., attiva del settore Digital Security. L’applicazione del principio IFRS 16 dal 1 maggio 2019 ha determinato un effetto positivo sul risultato di Ebitda per Euro 2.362 migliaia ed un impatto sostanzialmente neutrale a livello di Ebit e di Risultato Netto.

Il Risultato Operativo consolidato (Ebit) al 31 ottobre 2019 è pari ad Euro 27.766 migliaia (Ebit margin 3,61%) in crescita del 29,4% rispetto ad Euro 21.462 migliaia (Ebit margin 3,31%) al 31 ottobre 2018, dopo ammortamenti per Euro 9.553 migliaia (+76,2% Y/Y a seguito sia dell’applicazione del principio IFRS 16 che di maggiori ammortamenti liste clienti e know how tecnologico relativi ad acquisizioni societarie) ed accantonamenti e altri costi non monetari per Euro 2.715 migliaia.

Il Risultato Operativo (Ebit) Adjusted, al lordo di ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali Liste clienti e Know-how iscritte a seguito del processo di PPA, al 31 ottobre 2019 è pari ad Euro 29.764 migliaia (Adj Ebit margin 3,86%) con un incremento del 31,2% rispetto ad Euro 22.681 migliaia al 31 ottobre 2018 (Adj Ebit margin 3,50%).

Il Risultato ante imposte al 31 ottobre 2019 è pari ad Euro 25.967 migliaia, in crescita del 32,2% rispetto ad Euro 19.638 migliaia al 31 ottobre 2018, dopo oneri netti di gestione finanziaria per Euro 2.631 migliaia al 31 ottobre 2019.

Il Risultato netto consolidato dopo le imposte è pari ad Euro 18.076 migliaia (EAT margin 2,35%) al 31 ottobre 2019, con un incremento del 32,1% rispetto ad Euro 13.684 migliaia (EAT margin 2,11%) al 31 ottobre 2018.

Il Risultato Netto consolidato dopo la quota di terzi (utile di competenza del Gruppo) al 31 ottobre 2019 è pari ad Euro 16.000 migliaia, in aumento del 33,4% Y/Y. Il Risultato Netto consolidato dopo la quota di terzi Adjusted è pari ad Euro 17.422 migliaia, in crescita del 35,4% Y/Y.

La PFN del Gruppo al 31 ottobre 2019 è attiva (liquidità netta) e pari a Euro 1.949 migliaia, in miglioramento rispetto a Euro 1.802 migliaia al 31 ottobre 2018, grazie al cash flow generato dalla gestione operativa, al netto di investimenti per oltre Euro 40 milioni effettuati nei precedenti 12 mesi in acquisizioni societarie ed infrastrutture tecnologiche (incluso la rilevazione di diritti d’uso derivanti dall’applicazione del principio IFRS 16 per Euro 12,9 milioni) e dopo la distribuzione di dividendi per circa Euro 10 milioni effettuata nel settembre 2019.

Escludendo l’effetto dell’adozione del principio IFRS 16, la PFN al 31 ottobre 2019 è attiva per Euro 14,8 milioni, in miglioramento di Euro 13,0 milioni rispetto al 31 ottobre 2018. La variazione della PFN al 31 ottobre 2019 rispetto al 30 aprile 2019, che evidenziava una liquidità netta pari ad Euro 41.754 migliaia, riflette principalmente la stagionalità del business, caratterizzato da un maggiore assorbimento di capitale circolante netto al 31 ottobre di ciascun anno rispetto al 30 aprile.

Nel periodo in esame si rafforza ulteriormente il Patrimonio Netto Consolidato, che al 31 ottobre 2019 ammonta ad Euro 236.465 migliaia, in crescita rispetto ad Euro 213.612 migliaia al 31 ottobre 2018.

Alla luce del primo semestre dell’esercizio, per l’intero anno fiscale al 30 aprile 2020 il Gruppo Sesa conferma un outlook favorevole con una crescita della redditività di oltre il 20% su base annuale ed un’accelerazione del track record storico del Gruppo (CAGR Ebitda 2011-2019 +10,1%)

Il Presidente Paolo Castellacci e l’Amministratore Delegato Alessandro Fabbroni hanno così commentato i risultati di periodo al 31 ottobre 2019: “Abbiamo continuato ad investire sulle aree a maggiore contenuto di innovazione del mercato IT, in partnership con i Vendor internazionali del settore e con la missione di supportare i clienti nel proprio percorso di crescita e nel processo di trasformazione digitale sia sul mercato domestico che estero, mettendo a loro disposizione le competenze e specializzazioni del nostro capitale umano ed ampliando il perimetro del Gruppo a nuovi ecosistemi tecnologici”, ha affermato Paolo Castellacci, Presidente e fondatore di Sesa.

“Il primo semestre dell’esercizio si chiude con un’accelerazione della crescita rispetto al mercato di riferimento ed al track record storico, grazie al successo degli investimenti in capitale umano ed innovazione tecnologica, al piano di espansione internazionale e l’integrazione delle recenti operazioni di acquisizione in aree di sviluppo strategico. Proseguiremo nel percorso di crescita, investendo nei vantaggi competitivi di lungo termine a beneficio della creazione di valore per i nostri Stakeholder e della sostenibilità della nostra organizzazione e confermiamo su queste basi l’outlook favorevole per l’intero esercizio 2020”, ha commentato Alessandro Fabbroni, Amministratore Delegato di Sesa.

Profilo del Gruppo

Sesa S.p.A., con sede ad Empoli (FI), attività sull’intero territorio nazionale e presenza in alcune regioni europee tra cui la Germania, è a capo di un Gruppo che costituisce l’operatore di riferimento in Italia nel settore delle soluzioni IT a valore aggiunto per il segmento business, con ricavi consolidati per circa Euro 1.550 milioni, un utile operativo (Ebitda) pari ad Euro 74,3 milioni, un Utile netto consolidato per Euro 33,4 milioni e circa 2.000 dipendenti al 30 aprile 2019.

Il Gruppo ha la missione di portare le soluzioni tecnologiche avanzate dei maggiori Vendor Internazionali di IT nei distretti dell’economia italiana ed europea, guidando le imprese nel percorso di innovazione tecnologica. Grazie alla partnership con i global leading player del settore, alle competenze e capacità di consulenza delle proprie risorse umane ed alle soluzioni verticali sviluppate per i distretti del Made in Italy, il Gruppo Sesa offre servizi e soluzioni ICT (Progettazione, Education, Managed Services, Digital Security Services, ERP & Vertical Solutions, Digital Transformation Services) a supporto della competitività e della trasformazione digitale della clientela.

Il Gruppo Sesa opera attraverso tre principali settori di business: il settore VAD con Ricavi per Euro 1.301,3 milioni, un utile operativo (Ebitda) di Euro 46,6 milioni, un utile netto di Euro 23,9 milioni; il settore SSI con ricavi per Euro 342,8 milioni, un utile di Ebitda di Euro 26,2 milioni, un utile netto di Euro 9,6 milioni; il settore Corporate con ricavi per Euro 17,1 milioni ed un utile di Ebitda di Euro 1,7 milioni. A livello consolidato Sesa ha sviluppato al 30 aprile 2019 (fonte: Bilancio consolidato al 30 aprile 2019) Ricavi ed altri Proventi per Euro 1.550,6 milioni, un utile di Ebitda pari ad Euro 74,3 milioni, un Utile Netto Consolidato pari ad Euro 33,4 milioni.

Il Gruppo Sesa persegue una politica di sviluppo sostenibile a beneficio dei propri Stakeholder ed ha conseguito nel periodo 2011-2019 un track record di crescita continua di occupazione, ricavi (CAGR ricavi 2011-2019 +9,6%) e redditività (CAGR Ebitda 2011-2019 +10,1%). Sesa S.p.A. è quotata sul segmento STAR del Mercato MTA di Borsa Italiana (Codice ISIN: IT0004729759).

Fonte: SeSa - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Empoli