Tempo di Natale alla San Giorgio tra arte e musica

In occasione delle festività natalizie, sabato 21 dicembre, alle 16.30, nell'auditorium Terzani della biblioteca San Giorgio si terrà Christmas Time! in collaborazione con YouLab Pistoia, nell’ambito del programma “Natale in città”.

Il pubblico sarà guidato in un viaggio alla scoperta della lunga storia dei canti natalizi da Alessio Zipoli, storico dell’arte e critico musicale, giurato del Premio Tenco e del Premio Ciampi, nonché redattore in riviste musicali di rilievo.

I canti di Natale affondano le proprie radici nel Medioevo, quando la tradizione religiosa del canto gregoriano riceve l’infiltrazione profana degli ideali cavallereschi. Da qui, nei secoli si sviluppano correnti artistiche e tradizioni popolari che dall’Europa andranno a confluire nella nascente cultura americana, definendo così uno dei grandi trait d’union antropologici che legano e differenziano le due sponde dell’Atlantico.

Nel corso dell’incontro, quindi, saranno ripercorse le principali tappe di un viaggio storico nelle diverse tipologie di Christmas Song, ricalcando l’evoluzione dei canti natalizi dalle origini fino ai nostri giorni e riscoprendo la storia dei protagonisti e dei brani più celebri di questa tradizione musicale.

Al termine dell’incontro, sarà offerto a tutti i partecipanti un brindisi degli auguri e un omaggio natalizio: un percorso di lettura dal formato molto originale, da leggere e da appendere all’albero di Natale.

