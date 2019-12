Trasloca l'Urp del Comune di Certaldo

Il Comune di Certaldo informa che l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) e Protocollo, sarà chiuso al pubblico nei prossimi giorni, sia per esigenze legate all’organizzazione del servizio che per consentire lo spostamento del servizio stesso dalla storica sede di Piazza Boccaccio 13 (Municipio, piano terra) alla nuova sede provvisoria di Borgo Garibaldi, 37, piano terra (negli stessi locali dove sono situati gli uffici Scuola, Sport, Cultura ed Eventi).

L’ufficio sarà aperto fino a venerdì 20 presso l’attuale sede, in Municipio. Resterà poi chiuso al pubblico sabato 21 e lunedì 23 dicembre per riaprire, da martedì 24, presso la nuova sede di Borgo Garibaldi 37. Sarà di nuovo chiuso al pubblico venerdì 27 dicembre.

Il trasloco si rende necessario in previsione dei lavori di consolidamento del Municipio, lavori per i quali la Giunta ha inserito risorse nella previsione di bilancio per il 2020 e che nei prossimi mesi interesseranno tutto il Municipio. Già da alcuni giorni, negli orari di chiusura degli uffici vengono effettuati rilievi per permettere ai progettisti di approfondire le conoscenze sulla struttura, conoscenze necessarie per redigere il progetto. Nei primi mesi dell'anno si concluderà la progettazione, per poi avviare i lavori. E proprio in previsione del trasloco provvisorio di tutti gli uffici, che richiederà tempo, si è deciso di iniziare con gradualità adesso, anche per consentire quegli accertamenti ai fini della progettazione che dovranno essere fatti con gli uffici vuoti. Ulteriori spostamenti di uffici saranno comunicati in seguito.

Si ricorda l’orario settimanale dell'Ufficio URP – Protocollo: da lunedì a sabato, al mattino ore 8,30 – 12,30; il martedì e giovedì apertura anche nel pomeriggio, dalle 15,30 alle 18,30.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa

