Truffa sul web da 40mila euro, 3 denunce: si fingono Forze Armate U.S.A e adescano vittima a Firenze

Una donna di firenze è stata adescata su internet, da un profilo Facebook falso delle Forze Armate U.S.A. I gestori della pagina, due nigeriani e un camerunense, hanno tratto in inganno la donna sottraendole circa 40mila euro. I tre sono stati denunciati dal Compartimento di Polizia Postale e delle Comunicazioni di Firenze.

I gestori della finta pagina delle forze armate statunitensi hanno adescato la vittima tramite chat. Durante e conversazioni, su varie piattaforme di messaggeria, sono riusciti a guadagnare la sua fiducia ma soprattutto a farsi accreditare grosse cifre di denaro.

La vittima avrebbe infatti versato 40mila euro credendo, a detta dei 3 truffatori, che sarebbero stati utilizzati per la costruzione di un orfanotrofio a Firenze.

Le indagini, svolte seguendo il flusso di denaro spostato su diversi conti correnti, hanno permesso di individuare i soggetti recuperando l'intero importo della vittima di Firenze e ulteriori 100mila euro, provenienti da precedenti attività illecite.

Dopo le denunce all'autorità giudiziaria, sono state eseguire le perquisizioni in Toscana e in Lombardia a carico dei tre uomini. Sono stati ritrovati e sequestrati i dispositivi informatici, dai quali venivano gestiti i conti correnti on line, e le carte di pagamento.

