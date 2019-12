Un salvadanaio per regalare un nuovo veicolo all'Auser di Empoli

Una raccolta fondi con l’obiettivo di acquistare un nuovo mezzo di trasporto al servizio delle tante attività dell’Auser Empoli Filo d'argento.

Un salvadanaio nei negozi di Empoli e un’offerta da parte dei cittadini. È a questo che punta la nuova campagna natalizia dal titolo “Invecchiamo Insieme-Aiuta un nonno”. L’iniziativa gode del patrocinio del Comune di Empoli che, insieme all’Auser Filo d’argento, lancia un appello ai negozianti della città e anche agli empolesi per aderire a questa richiesta di aiuto.

«Questo Natale aiutiamo i nonni a spostarsi e vivere la città, sosteniamo la campagna dell'Auser per l'acquisto di un mezzo. Ai commercianti chiediamo la disponibilità a ospitare per qualche tempo un piccolo salvadanaio sui loro banconi alle casse, ai cittadini la sensibilità di donare qualche euro per raggiungere tutti insieme questo obiettivo – dice l’assessore alle politiche sociali Valentina Torrini»

«Nella speranza che il nostro appello venga accolto – sottolinea Camilla Cerbone, presidente dell’associazione – faremo un ultimo giro per distribuirli alle varie attività lunedì 23 dicembre. Tutti i volontari dell'associazione colgono l'occasione per augurarvi Buone Feste e Buon Anno Nuovo»

Auser Filo d‘argento è un'associazione di volontariato che si muove da circa trent'anni sul territorio di Empoli con l'obiettivo di sostenere una popolazione sempre più anziana e sempre più sola. Promuove iniziative sociali e ricreative per lo sviluppo dell'invecchiamento attivo, porta pasti caldi e spese a domicilio, crede nella forza dell'aggregazione e della reciprocità come soluzione concreta al disagio e all'isolamento: per far questo, ha bisogno di un piccolo aiuto.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

