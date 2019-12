Variante Regolamento Urbanistico a Castelfranco: inizia la fase di osservazione

A seguito della pubblicazione dell’avvenuta Adozione della “Variante semplificata al Regolamento Urbanistico” sul B.U.R.T., è ora prevista una fase di osservazione di 30 giorni in cui i cittadini potranno prendere visione della documentazione di Variante e presentare eventuali osservazioni.

Il Comune di Castelfranco di Sotto rende quindi noto che gli atti relativi alla “Variante semplificata al Regolamento Urbanistico per l’aggiornamento e l’adeguamento della normativa regionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 30 della L.R.T. 65/2014” sono accessibili sul sito istituzionale del Comune, per trenta giorni consecutivi, a partire dalla data di ieri.

Il termine per la presentazione di eventuali osservazioni da parte degli interessati decorre dalla data di avvenuta pubblicazione sul B.U.R.T. del 18/12/2019 e termina il 17/01/2020.

Si è da poco concluso il percorso partecipativo riguardante la Variante Semplificata al Regolamento Urbanistico che ha visto partecipare numerose persone agli incontri aperti durante i quali sono stati illustrati gli obiettivi e gli elaborati di Variante Semplificata al fine di rendere partecipe la cittadinanza anche nella fase di adozione. Nel corso degli incontri è stato chiarito ai cittadini lo stato del procedimento per poter rendere pubblico ogni passaggio e dare la possibilità a chiunque di poter avanzare eventuali osservazioni.

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio stampa

