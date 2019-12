Villa La Lucciola a Scandicci, riqualificazione dell'immobile abbandonato

Pulizia dei terreni di proprietà comunale dell’area di riqualificazione di Villa La Lucciola in via Pacchi al Vingone, nella mattina di giovedì 19 dicembre 2019. L’intervento è a carico dell’Amministrazione comunale e segue una prima pulizia dei terreni privati effettuata a fine primavera dalla proprietà dell’area e degli edifici compresi. All’interno dell’area un immobile abbandonato – il complesso ottocentesco di Villa La Lucciola - che in base alle previsioni urbanistiche contenute nel Piano Operativo può essere oggetto di un restauro conservativo senza aggiunta di nuove volumetrie. Il complesso architettonico si trova su un terreno di circa 6400 metri quadri di superficie ed è costituito da una villa, da annessi colonici, dal giardino e dalla limonaia.

Con la riqualificazione sono consentite le seguenti destinazioni d'uso: residenza (circa otto abitazioni), attività private per la formazione o per servizi a carattere educativo, attività private a carattere culturale, espositivo o congressuale o attività di interesse collettivo generale. Tra i possibili interventi di interesse pubblico a corredo di un intervento di riqualificazione di Villa La Lucciola vi sono la realizzazione di spazi di parcheggio pubblico con verde di corredo lungo via Pacchi, e la sistemazione degli spazi di verde pubblico circostanti il complesso edilizio, compresa l'illuminazione pubblica.