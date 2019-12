Violano l'obbligo di firma, due persone in carcere

A Pisa i carabinieri hanno arrestato un 52enne e una 42enne, rispettivamente di origini tunisine e italiane, entrambi pregiudicati. I militati hanno rintracciato, in due distinte attività, l’uomo e la donna, notificando loro un’ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, emessa dal Tribunale di Pisa. Il provvedimento è scaturito dalle segnalazioni dei militari in ordine alla mancata ottemperanza all’obbligo di firma da parte dei due. L’uomo è stato condotto presso la Casa Circondariale di Pisa, mentre la donna è stata accompagnata in analoga struttura a Firenze.

