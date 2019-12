Fino al 7 gennaio aperto bando per Premio paesaggio Toscana

Fino al 7 gennaio 2020 sono aperti i termini per partecipare alla prima edizione del 'Premio del paesaggio della Toscana', iniziativa promossa dall’Osservatorio regionale del paesaggio della Toscana in collaborazione con Fondazione Sistema Toscana. L'obiettivo è individuare e sostenere i progetti, le politiche e le iniziative che mirano a far conoscere, salvaguardare, gestione e trasformare in maniera sostenibile il paesaggio toscano.

Al bando per il Premio potranno partecipare enti pubblici e privati, agenzie scientifiche, osservatori locali, associazioni, ong, professionisti, operatori e cittadini, in pratica ogni soggetto che in Toscana hanno progettato e attuato strumenti di programmazione, atti di pianificazione, processi gestionali, iniziative economiche, opere o interventi, studi, ricerche e azioni culturali coerenti con le finalità del premio.

Le proposte dovranno essere spedite alla segreteria organizzativa (indirizzo e-mail: premio@paesaggiotoscana.it) in formato elettronico entro le ore 12.00 del 7 gennaio 2020. Ogni partecipante potrà presentare una sola candidatura. I dettagli e le specifiche tecniche per l'elaborazione del dossier sono contenuti nel regolamento del Premio.

L'Osservatorio premierà i progetti che si distingueranno per portata innovativa, utilità e qualità tecnico-scientifica ed estetica. La valutazione delle proposte avverrà in base a quattro criteri specifici: efficacia, esemplarità, partecipazione e sensibilizzazione. I primi tre classificati riceveranno un attestato ed avranno l'opportunità di realizzare un video divulgativo dell'opera grazie a una produzione curata da Fondazione Sistema Toscana.

Il progetto vincitore sarà premiato nel corso di uno specifico evento sul paesaggio organizzato dalla Regione Toscana e, se in possesso dei requisiti necessari, sarà presentato tra al Mibact tra le candidature italiane per il Premio del Paesaggio del Consiglio d’Europa.

Tutte le informazioni, così come regolamento, scheda di partecipazione e FAQ, sono disponibili sul sito dell'Osservatorio regionale del paesaggio della Toscana (osservatorio.paesaggiotoscana.it/-/premio-paesaggio-della-toscana-2019-prima-edizione-bando).

Fonte: Giunta Regionale

Tutte le notizie di Toscana