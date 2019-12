Approvata delibera di giunta che introduce la Sosta di Cortesia a Montecatini

Approvata delibera di giunta che introduce la Sosta di Cortesia.

Come da programma elettorale, Baroncini mantiene le promesse fatte e dopo soli 6 mesi di mandato vara la sosta gratuita in tutta la città per i primi 20 minuti di parcheggio.

“È una misura - commenta il Sindaco Baroncini principale artefice di questo cambiamento che ha fortemente voluto - utile ai cittadini e che tenta di dare respiro al commercio locale che sta attraversando una profonda crisi.

Con questo atto si incentivano gli acquisti.

Lo aveva promesso anche la precedente giunta PD ma solo per 15’.

Noi abbiamo promesso invece ben 20 minuti, ritenendo che 15 fossero pochi e che per fare piccoli acquisti ne servissero almeno 20, e adesso passiamo dalle parole ai fatti, rendendo realtà la sosta di cortesia dopo decenni in cui veniva richiesta a gran voce.

Cerchiamo così di contribuire a dare ossigeno all’economia cittadina.

Stiamo lavorando duramente e questo è il regalo di Natale della mia giunta a imprenditori, cittadini e turisti che ne beneficeranno a partire dal 1 febbraio”.

Partenza a febbraio perché serve adesso l’installazione dei nuovi parcometri tarati ad hoc e con la possibilità di inserirei la targa.

Sarà possibile infatti usufruire della sosta gratuita non più di una volta al giorno per ogni vettura, questo al fine di evitare i furbetti che potrebbero occupare stalli per ore rinnovando sempre il biglietto e per garantire un tournover costante che favorisca e non penalizzi negozi, bar e attività.

Fonte: Comune di Montecatini Terme

