Ladre minorenni arrestate a Empoli, colpi frequenti sotto Natale

Arrestate due minorenni a Empoli dopo un furto repentino in appartamento nella zona di via Rozzalupi ieri pomeriggio. La squadra volante del commissariato guidato dal dirigente Francesco Zunino ha beccato due minorenni di 15 e 17 anni che avevano abbandonato sotto ad un'auto due zainetti contenenti due passaporti, i giochi del bambino, un cellulare e 135 euro, 50 di questi presi dall'ultimo furto.

L'arresto è stato compiuto con non poche difficoltà. Le ragazze, purtroppo esperte del crimine, si dichiaravano una minore di 14 anni e l'altra in stato di gravidanza. Da complicati esami all'ospedale San Giuseppe è emerso che la minore aveva più di 15 anni grazie a un esame antropometrico, e che l'altra era incinta dopo un'ecografia. Con le dovute tutele di legge sono state fotosegnalate ed è emerso il lungo cv criminale: 3 pagine di reati commessi a Firenze, Sesto Fiorentino, in Liguria. Per la prima volta erano state trovate a Empoli. Come attrezzi del mestiere usavano una tenaglia e un cacciavite, la prima che hanno tentato di lasciare nell'auto degli agenti per avere meno addebiti. Dopo essere stata informata la procura del tribunale dei minorenni di Firenze, le due sono state affidate a una struttura dedicata in attesa di giudizio.

Il dirigente Zunino chiede, a chi ha subito furti in fascia pomeridiana dal giovedì al sabato con queste modalità, di passare in commissariato per vedere le foto segnaletiche ed eventualmente capire se sono state protagoniste di altri colpi. Nel caso in oggetto, i bambini di 6 e 14 anni erano in casa ma non si sono accorti del furto, avvenuto con velocità e senza segni di effrazione. Tramite una bottiglia di plastica schiacciata e tagliata, riuscivano infatti a entrare negli appartamenti non chiusi con le 'mandate'. Senza badare se ci sia gente in casa o meno, come in questo caso.

I controlli della polizia sono continuati anche questa mattina con tre pattuglie presenti in zona stazione. Al momento non è stato rilevato niente di anomalo.

Elia Billero

