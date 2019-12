Assunzione di due dirigenti tecnici nel Comune di Pistoia: pubblicato il bando

E' stato pubblicato questa mattina, venerdì 20 dicembre, l'avviso di selezione per l’assunzione di due dirigenti tecnici a tempo pieno e indeterminato. Il concorso, per titoli ed esami, è rivolto ai professionisti che siano già iscritti all’albo professionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori oppure degli ingegneri, o comunque in possesso dell'abilitazione all’esercizio della professione.

L'avviso può essere reperito all’albo pretorio on line, sul sito internet del Comune all’indirizzo www.comune.pistoia.it e sulla Gazzetta Ufficiale n.100 del 20 dicembre.

I candidati in possesso dei requisiti previsti dal bando possono presentare domanda di ammissione in carta semplice, redatta secondo lo schema predisposto, entro il 20 gennaio attraverso raccomandata A/R, indirizzata al servizio Personale e politiche di inclusione sociale del Comune di Pistoia in piazza del Duomo 1; consegna diretta al protocollo in via Pacini 24, dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13; tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: comune.pistoia@postacert.toscana.it.

La selezione dei candidati avverrà mediante la valutazione del curriculum e l'effettuazione di due prove scritte e una orale. La prima prova scritta consisterà in un elaborato a contenuto tecnico-professionale ed è fissata per il 25 febbraio, alle 10. La seconda prova scritta, a contenuto teorico pratico, è fissata per il 26 febbraio, alle 10. La sede è ancora da individuare.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano ottenuto almeno 21/30 distintamente in entrambe le prove scritte.

L’elenco dei candidati ammessi con riserva e degli esclusi, il calendario delle prove, il diario e il luogo di svolgimento delle prove, l’esito e ogni altra comunicazione inerente la selezione saranno resi noti esclusivamente tramite pubblicazione sull’albo pretorio e sul sito internet del Comune di Pistoia.

Eventuali altre informazioni potranno essere richieste a PistoiaInforma - Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) in piazza del Duomo 1, telefono 800 012 146, mail: info@comune.pistoia.i t, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18; il sabato dalle 9 alle 13; oppure al servizio Personale e politiche di inclusione sociale in piazza del Duomo 1, telefono 0573 371263, 371353, mail: concorsi@comune.pistoia.it, dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 13.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio stampa

