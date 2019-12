Basket Castelfiorentino, squadre Abc in campo prima dello stop natalizio

Una partita in cui i ragazzi di Paolo Betti, dopo l'importantissimo acuto casalingo ai danni della Synergy, cercheranno di tornare a vincere anche lontano dalle mura amiche.

Attesi da un parquet tradizionalmente ostico, con sfide negli anni entrate davvero negli annali, i gialloblu dovranno prepararsi ad una gara in cui, accanto a quello tecnico, l'aspetto mentale sarà fondamentale, con la necessità di mantenere alte la concentrazione e la lucidità durante tutto l'arco dei quaranta minuti.

E' chiaro aspettarsi infatti che i padroni di casa, reduci dalla sconfitta di Altopascio e attualmente nella zona di mezzo della classifica, si presenteranno fermamente determinati a riprendere la corsa, sorretti dal pubblico amico che, come sempre in questi casi, rappresenterà il sesto uomo in campo.

In palio dunque due punti fondamentali per difendere la terza posizione e per chiudere al meglio il 2019.

Arbitreranno la gara i sigg. Luppichini di Viareggio e Marinaro di Cascina.

Promozione: i ragazzi riceveranno l'Impruneta al PalaBetti, le ragazze in campo a Pistoia.

Ultima gara del 2019 per le due squadre di Promozione castellane, entrambe in campo domani sera.

La prima palla a due sarà quella delle ragazze di Lorenzo Volterrani che alle 18.30 saranno attese a Pistoia dal Basket Team 87 per la nona giornata di andata (arbitro Macigni di Pistoia). Uno scontro diretto importante per le gialloblu, dopo la vittoria nel recupero infrasettimanale di mercoledì, per mantenere il passo del quartetto di testa.

Alle 21.15, invece, toccherà ai ragazzi di Luigi Vertaldi che saluteranno il 2019 davanti al pubblico di casa: al PalaBetti, infatti, arriverà il Basket Impruneta per l'undicesima giornata di andata (arbitri Borselli di Firenze, Bettarini di Castelfiorentino). Reduci dal derby lasciato a San Miniato i gialloblu inseguiranno il colpaccio provando a fermare la corsa di una delle big, attualmente al terzo posto in classifica, e riprendere così una scia positiva che, prima del derby di San Miniato, era arrivata a cinque vittorie consecutive