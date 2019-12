Bilancio di previsione di Montespertoli, lotta all'evasione fiscale e servizi per le famiglie

Il Comune di Montespertoli ha approvato il Bilancio di Previsione 2020-2022 nella seduta del Consiglio Comunale di Giovedì 19 Dicembre 2019. Un bilancio concreto nel quale aumentano gli investimenti e i servizi con particolare attenzione alle famiglie di Montespertoli.

"Il lavoro che abbiamo fatto sul bilancio è stato straordinario perché siamo riusciti dall'inizio del mandato ad oggi a rivedere e riorganizzare tutta la programmazione finanziaria e questo ci consente oggi di guardare al 2020 con grande fiducia" dichiara il Sindaco, Alessio Mugnaini.

Nel dettaglio l'Amministrazione ha deciso nuovi investimenti per circa 450mila euro che riguarderanno piscina comunale, strade e cimiteri. Oltre a questo, naturalmente, si prevede l'intervento di 2,4 milioni circa per il Polo della Salute, che nel corso del 2020 verrà progettato definitivamente e poi avviato verso la procedura di appalto per i lavori, con l'obiettivo di vedere finiti i lavori entro la fine del 2023. Sul fronte edilizia scolastica nel bilancio sono previsti il finanziamento delle spese per la progettazione definitiva dell'intero nuovo Polo Scolastico e le risorse per la realizzazione delle opere di urbanizzazione a servizio del polo nel 2021.

Nuovi investimenti riguarderanno anche l'estensione della rete di illuminazione pubblica nelle frazioni e la riqualificazione dei giardini delle nostre scuole. Investimento importante anche per la zona pedonale di Piazza del Popolo, dove verrà installato un pilomat per non permettere più il parcheggio delle auto all'interno della zona pedonale, mettendo in sicurezza bambini e pedoni.

Oltre agli investimenti, si aumentano le risorse per i servizi all'Infanzia con il prolungamento dell'orario per ulteriori 10 posti fino alle 17.30, per la tutela ambientale, per gli interventi in campo sociale e in campo agricolo.

Aumentato anche lo stanziamento per la gestione del Parco Urbano, che dovrà diventare un luogo più bello e centro vero di aggregazione specialmente nel periodo estivo. Su turismo e cultura l'amministrazione ha stanziato più risorse, che serviranno per dare avvio al progetto di Marketing Territoriale e per provare a far tornare il cinema all'aperto durante l'estate.

Altro nuovo servizio è quello - importantissimo - che riguarda la digitalizzazione e l'accesso online alle pratiche edilizie: questa importante novità - fortemente richiesta dai tecnici del settore - ci consente di migliorare l'efficienza della consultazione delle pratiche e di offrire tempi più veloci a chi lavora nell'edilizia. Novità importanti anche per il Trasporto Pubblico Locale interno, per cui prevediamo di estendere ad un pomeriggio alla settimana il servizio che attualmente si svolge il martedì e il venerdì mattina.

Il 2020 si annuncia anche un anno molto impegnativo sul fronte opere pubbliche, perché tra cantieri in chiusura e nuovi che partiranno sono ben 9 gli interventi che vedranno coinvolto il territorio di Montespertoli. Le tariffe dei servizi nel 2020 non subiranno aumenti e l'amministrazione si pone l'obiettivo di aumentare anche i controlli e la lotta all'evasione, in modo da rendere il sistema ancora più equo. "Ringrazio il Consiglio, la giunta e tutto lo staff del Comune che ha lavorato sodo per arrivare a questi risultati e a fare questa programmazione. Montespertoli nel 2020 dovrà continuare a correre per diventare un territorio sempre più attrattivo. Insieme andremo lontano" conclude il Sindaco.

Fonte: Comune di Montespertoli

Tutte le notizie di Montespertoli