Rimane incastrato nel macchinario: grave incidente sul lavoro a Empoli

Grave incidente sul lavoro nella mattinata di oggi, venerdì 20 dicembre, a Empoli in via De Gasperi. In una azienda del quartiere Terrafino un 33enne è rimasto con il braccio bloccato in un macchinario ed è stato necessario l'intervento dei soccorsi. Oltre all'automedica e alla Misericordia di Empoli, sul posto anche i vigili del fuoco empolesi e i tecnici della sicurezza nei luoghi di lavoro dell'Asl Toscana Centro per capire meglio le cause dell'incidente. I fatti sono accaduti verso le 11 in una ditta che lavora materie plastiche e il giovane è stato subito medicato e portato via in codice rosso all'ospedale San Giuseppe. Da prime informazioni non sembra in pericolo di vita.

