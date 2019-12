Era caduto nel vano ascensori di un condominio per un'altezza di circa 8 metri. È accaduto in via dell'Osteria in un condominio a Firenze, zona Quaracchi. Protagonista per sua sfortuna un 79enne, soccorso dai vigili del fuoco e affidato poi ai sanitari inviati dal 118.

