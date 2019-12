Cambiava i dati dell'ex fidanzata sui social network: denunciato a Sansepolcro

Un uomo è stato denunciato a Sansepolcro per abuso ai sistemi informatici, ai danni di una giovane della zona, sua ex fidanzata. La ragazza, accedendo sul suo profilo del social network, si era accorta che i suoi dati personali venivano spesso cambiati in modo offensivo.

I carabinieri della compagnia di Sansepolcro, seguendo i sospetti della vittima e ispezionando il suo telefono, hanno indagato seguendo i movimenti del profilo. Dalle indagini è stato individuato come responsabile l'ex fidanzato della vittima. Questo perchè nel momento in cui i dati della ragazza venivano modificati lui si trovava online su una piattaforma di messaggistica. La sicurezza della colpevolezza dell'uomo è emersa tramite l'indirizzo Ip del suo computer.

