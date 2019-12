Incidente spettacolare lungo la via Faentina a Firenze, all'altezza dell'incrocio con via Luisa Sanfelice. Un camion si sarebbe schiantato contro le auto parcheggiate a causa di un problema al braccio meccanico. Il mezzo pesante ha letteralmente distrutto una utilitaria, altre due auto sono rimaste danneggiate. Per fortuna non ci sono stati feriti. Sul posto i vigili del fuoco che hanno messo l'area in sicurezza. Il traffico al momento è bloccato.

