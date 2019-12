Capodanno San Miniato, Matteo Becucci e Daniele Amoroso per un 2020 in musica

Dalle 22:30 4 ore di musica e spettacolo per salutare l'arrivo del nuovo anno a San Miniato. Oggi è stato presentato l'evento di capodanno con Matteo Becucci e la band guidata da Daniele Amoroso che senza svelare troppe sorprese avranno anche momenti di interazione per il divertimento del pubblico.

"Sarebbe stato brutto interrompere questa tradizione che va avanti da quasi 20 anni - specifica il sindaco Simone Giglioli - ed è giusto avere un evento per famiglie per l'arrivo del 2020 da tempo l'evento è nel cartellone di San Miniato, una città che non conosce mezze stagioni dopo le 65mila presenza per la Mostra del Tartufo. Quindi venite tutti in piazza del Popolo e diffidate dalle imitazioni". Per arrivare in centro non ci saranno navette, si potrà salire in auto e parcheggiare nei posteggi liberi. Il traffico sarà chiuso da via Ser Ridolfo a via Augusto Conti.

Matteo Becucci, vincitore di X Factor nel 2009 e partecipante a Tale e Quale Show, si esibirà con canzoni e imitazioni illustri. La band di Daniele Amoroso farà rivivere 'i migliori anni'della musica anni '70 e '80. Le esibizioni saranno alternate fino al countdown finale del nuovo anno e poi la musica proseguirà fino alle 2.30.

L'evento è sponsorizzato da Abaco Spa, Ecofor, Banca Popolare di Lajatico e Fondazione Crsm.

Elia Billero

