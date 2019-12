Carabinieri accusati di stupro, Costa rinuncia a essere esaminato

Pietro Costa, uno dei due carabinieri accusati di aver violentato due studentesse statunitensi, non si è presentato in aula, rinunciando così a essere esaminato.

Costa è imputato davanti al tribunale di Firenze per presunti abusi sessuali verso una delle giovani, ma questa mattina non si è presentato in aula. I suoi legali hanno annunciato la sua rinuncia a essere ascoltato. I giudici hanno acquisito agli atti del processo l'interrogatorio reso dall'ex militare al pubblico ministero in fase d'indagine. Secondo quanto emerso, non sarebbe escluso che l'ex militare possa rilasciare dichiarazioni spontanee nel corso delle prossime udienze.

