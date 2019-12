Cento assegni per famiglie in difficoltà, si chiude la raccolta fondi della Compagnia di Babbo Natale

Cento assegni circolari del valore di 400 euro ciascuno donati ad altrettante famiglie in difficoltà con bambini seguite dai Servizi sociali del Comune (50) e dalla Caritas (50): la consegna è avvenuta stamani alla Casa della solidarietà ‘San Paolino’ dalla Compagnia di Babbo Natale alla presenza dell’assessore al Welfare Andrea Vannucci, del presidente della Compagnia di Babbo Natale onlus Roberto Giacinti e di un gruppo di allegri babbi Natale, del direttore della Caritas Riccardo Bonechi e di Marzio Mori, direttore della struttura di proprietà del Comune gestita da Caritas. Gli assegni sono frutto della raccolta fondi della Compagnia di Babbo Natale a favore di chi ha bisogno.

“La Compagnia di Babbo Natale è una bellissima realtà cittadina che si dà molto da fare non solo a Natale, ma tutto l’anno - ha detto l’assessore Vannucci -. In questi giorni però la loro attività si intensifica e rivela alla città il grande lavoro di solidarietà che è stato portato avanti in questi mesi attraverso una serie di iniziative che nel tempo si sono diversificate. È bello ritrovarsi tutti insieme al fianco delle famiglie in difficoltà al San Paolino, luogo simbolo dell’accoglienza della nostra città. Firenze ha un grande cuore solidale e questa è una delle dimostrazioni. Grazie alla rete del volontariato e del privato sociale riusciamo a dare più risposte rispetto a quelle che riusciremmo a dare da un punto di vista istituzionale e ne siamo orgogliosi”.

“La Casa della solidarietà ‘San Paolino’ accoglie circa 90 persone - ha detto Marzio Mori - ed è una delle strutture più grandi e storie dell’accoglienza cittadina, all’interno della quale trovano ospitalità uomini e donne, anziani e bambini. L’ospite più piccolo è in arrivo, mentre quello più anziano ha 91 anni. Siamo una grande famiglia che tenta di vivere il Natale nel modo migliore possibile. In questa fase storica, quest’anno sono tante le persone che si sono ricordate di noi: sono stati tanti i regali e le attenzioni che abbiamo ricevuti al punto che i bambini hanno davvero tanti doni per questo Natale”.

“Come ogni anno a Natale consegniamo 100 assegni da 400 euro ciascuno - ha detto il presidente e fondatore della Compagnia Roberto Giacinti -. Li doniamo a persone scelte con cura che hanno davvero bisogno, per lo più con bambini piccoli. Questa iniziativa ci riempie di gioia e speriamo di darla anche a queste famiglie a cui auguriamo un sereno Natale”. “È importante sostenere le organizzazioni che riescono a operare sul territorio - ha continuato Giacinti -, portando direttamente i fondi a chi ha bisogno senza gravarli di oneri di gestione rilevanti e fare anche sistema tra più organizzazioni. Grande merito dunque a chi ha partecipato e vorrà ancora sostenere le iniziative della nostra onlus”.

La Compagnia di Babbo Natale è stata fondata da Roberto Giacinti nel 2007 riunendo circa trenta amici con l’obiettivo di promuovere un’azione comune a sostegno di chi si trova in difficoltà.

Nel corso degli anni, i Babbi Natale che hanno deciso di fare parte della Compagnia, partecipando e sostenendo le iniziative, sono diventati oltre 150.

La Compagnia destina annualmente gran parte del denaro raccolto direttamente alle famiglie bisognose segnalate e in parte anche a Enti che sostengono progetti comuni a favore delle persone più fragili.

Per info sulla Compagnia di Babbo Natale cliccare su www.compagniadibabbonatale.com

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa

