Consiglio comunale a Bagno a Ripoli: Mondini al posto di Bondi

Il Comune di Bagno a Ripoli informa che con sentenza n. 201901725 il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana (Sezione Seconda) si è espresso correggendo il risultato delle elezioni amministrative per il rinnovo del Consiglio Comunale di Bagno a Ripoli, sostituendo nella carica di consigliere comunale la sig.ra Patrizia Mondini con il sig. Leonardo Bongi. Viene così riconosciuto un errore materiale nella trascrizione dei voti di preferenza compiuto dalla sezione elettorale n. 22 e riportato nei verbali dell’ufficio centrale. La sig.ra Mondini entrerà in carica a partire dalla prossima seduta del Consiglio Comunale. "Diamo il benvenuto a Patrizia augurandole buon lavoro in Consiglio Comunale - ha dichiarato il Sindaco Francesco Casini. Colgo l'occasione per ringraziare il consigliere Leonardo Bongi per l'impegno profuso non solo negli ultimi mesi ma anche nella scorsa consiliatura".

Fonte: Comune di Bagno a Ripoli

