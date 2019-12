Contratto integrativo alla Palagina Zanzariere di Fucecchio, vantaggi per i 200 dipendenti

E' passato con il voto unanime dei lavoratori l'accordo per il rinnovo del contratto integrativo alla Palagina Zanzariere Srl di Fucecchio. L'azienda, produttrice di zanzariere e tende da interno ed esterno, conta circa 200 dipendenti, in prevalenza donne.

L'accordo integrativo prevede, già dal prossimo autunno, un investimento immobiliare importante volto a consolidare la produzione in un'unica sede sul territorio per migliorare i processi organizzativi ed industriali ma anche le condizioni di salute e sicurezza sul lavoro.

Il testo prevede l'impegno dell'azienda a favorire processi di stabilizzazione del personale con contratto a tempo determinato o in somministrazione e, compatibilmente con le esigenze di mercato, a valutare nuove assunzioni privilegiando per i giovani l'utilizzo del contratto di apprendistato professionalizzante.

Per quanto riguarda l'orario di lavoro vengono previsti alcuni strumenti di flessibilità utili alla conciliazione dei tempi di vita e lavoro quali ad esempio la flessibilità in ingresso per i genitori con figli minori di 14 anni, l'istituzione di ferie e permessi solidali e un'attenta valutazione di eventuali richieste di trasformazione da full time a part time del rapporto di lavoro.

La parte economica vede un aumento della quota di Premio di Risultato variabile, l'introduzione di un superminimo collettivo e l'aumento percentuale delle maggiorazioni per il lavoro straordinario.

Inoltre, al fine di migliorare l'ambiente di lavoro e prevenire infortuni e malattie professionali, l'intesa definisce incontri periodici dell'azienda con la Rsu, utili a valutare misure utili da adottare e percorsi di formazione sulla sicurezza sul lavoro.

Per Stefano Angelini della Fiom Cgil di Firenze “l'accordo è un risultato importante per gli impegni che la Palagina ha assunto sia in termini di investimenti verso i lavoratori ed il territorio in cui opera, sia in termini normativi quale elemento di avanzamento nella tutela della vita personale dei lavoratori e delle loro famiglie. La parte economica riconosce un aumento sensibile a tutti i lavoratori cui viene così riconosciuto l'impegno profuso per la loro crescita professionale e per quella di tutta l'azienda”.

