Burattino e Bolle di Natale con D'Artagnan Il Mago delle Bolle e Jonathan Ilandia 7

D’Artagnan Il Mago delle Bolle, empolese con 3 Guinness dei Primati e recentemente esibitosi su Rai 1 alla trasmissione I Soliti Ignoti condotta da Amadeus, si esibirà in un nuovo evento natalizio del 26 dicembre.

BURATTINI E BOLLE DI NATALE

Esibizione di 2 grandissimi Artisti di livello mondiale!!! 26 dicembre 2019 Santo Stefano!

1) Direttamente da Rai 1 dai Soliti Ignoti di Amadeus il meglio delle Bolle di Sapone di D’Artagnan Il Mago delle bolle Campione del Mondo con ben 3 Guinness dei Primati ufficiali del Guinness World Record di Londra. D’Artagnan con un nuovissimo show compirà i migliori effetti mondiali di bolle di sapone (bolle con il fumo, bolle che prendono fuoco, parete di bolle e tanto altro)!

2) Il Miglior Burattinaio d'Italia Jonathan Ilandia 7, grande professionista capace di far rivivere in maniera esilarante tantissime storie sui burattini. Autore 2 libri sui Burattini, sta ultimando una serie TV di cartoni che sarà messa a breve in onda su Netflix!

Uno spettacolo adatto alle famiglie che unisce grandi numeri di Burattini e Bolle di Sapone.

Esibizione Scuola di danza L'Art de la Dans Empoli Via Verdi 36

Primo Spettacolo ore 15.30 Replica ore 17.15 Giovedì 26 dicembre 2019

Luogo d'evento: Circolo Arci Avane, Via di Avane 72 Empoli (FI)

Prevendite presso luogo dell'evento oppure 3338051515

Ingresso 6,00€

