Empolese-Valdelsa nel turismo: il piano dei Comuni nel Tuscany Together

Fare squadra per promuovere le destinazioni della Toscana, con una strategia omogenea e costruendo allo stesso tempo offerte turistiche particolareggiate per valorizzare al meglio le peculiarità di ogni ambito territoriale della regione.

Questo in sintesi l'obiettivo che vuole raggiungere la Regione Toscana con la nuova piattaforma “Tuscany Together”, presentato stamani in conferenza stampa a Firenze.

Una nuova organizzazione del turismo della regione, che comprende tutti i 28 Ambiti Turistici definiti per legge: #TuscanyTogether è, infatti, un nuovo metodo con il quale la Toscana decide di chiamare a raccolta la platea degli attori locali e l’intera comunità, per cogliere insieme la sfida del turismo.

Digitale e sostenibilità saranno i due binari su cui risorse e strumenti saranno principalmente dedicati. Inoltre, partirà a febbraio una nuova e importante campagna di branding internazionale, programmata per i mercati consolidati della Toscana, con partecipazioni a fiere ed eventi di settore nazionali e internazionali.

La Regione ci crede con forza, da qui l'ingente investimento di 7,3 milioni di euro per il settore, ben 2,8 milioni in più ripetto allo scorso anno, di cui 4 ricadranno direttamente sui territori dei 28 Ambiti Territoriali.

Tra questi, vi è l'Ambito Territoriale dell'Empolese-Valdelsa, che già da tempo porta avanti politiche turistiche con le modalità della gestione associata, anticipatore del nuovo progetto regionale introdotto e presentato oggi dalla Regione, e tra i primi ad avere avviato la collaborazione con l'agenzia regionale Toscana Promozione.

Nel Piano operativo 2020 sono compresi pertanto anche gli interventi specifici per l'Empolese Valdelsa, promosso sul mercato turistico come “Toscana nel cuore”, definizione emblematica della centralità geografica dell'EV rispetto alle principali mete turistiche ma anche della peculirità della grande offerta cultura e e paesaggistica che attrae i turisti nel nostro territorio.

In base al Piano operativo 2020, l'Unione dei Comuni EV concentrerà i propri sforzi su specifici segmenti di prodotto, quali:

- Arte e cultura, il prodotto emblematico del territorio per il quale l'Empolese Valdelsa è connotato come “Terre di genio”. Molto apprezzati sono infatti sia gli eventi culturali che rappresentano da soli motivi di viaggio (per esempio, Mercantia), sia gli shortbreak, ovvero i weekend molto apprezzati sia dai turisti italiani che europei. Un prodotto emblematico delle ricchezze che attraggono turismo nel territorio, che sarà coniugato nello specifico con l'enogastronomia, altra eccellenza dell'area;

- Benessere e vacanza attiva, con l'obiettivo di promuovere tutte quelle esperienze di attività outdoor, siano esse cicloturismo o passeggiate, che consentono di vivere il paesaggio dell'Empolese Valdelsa;

- Il turismo “wedding” che mostra di avere significativi margini di crescita e sviluppo in un territorio, quello dell'Empolese Valdelsa, sempre più apprezzato come location per i matrimoni.

Nell'ambito della programmazione di Toscana Promozione, inoltre, Toscana nel Cuore prenderà parte a una serie di fiere di settore, a partire dalla storica Borsa Internazionale del Turismo a Milano il prossimo febbraio, cui seguiranno la partecipazione al National Wedding Show di Londra in aprile e il Buy Tuscany a Firenze nell'autunno 2020. La presenza nelle fiere di settore sarà accompagnata da interventi di engagment, ovvero rivolti direttamente a intercettare i potenziali turisti.

“Il programma di lavoro per il 2020 - afferma il sindaco di Montaione Paolo Pomponi, delegato al Turismo per l'Unione dei Comuni - comprende anche l'obiettivo di costruire nuovi prodotti turistici, mediante il coinvolgimento degli operatori di settore. Un dialogo che abbiamo già avviato con la costituzione dell'Osservatorio turistico di destinazione, e in particolare la Consulta che ha visto riuniti i rappresentanti delle varie realtà che hanno a che fare con il turismo nell'Empolese Valdelsa”.