A Firenze Babbo Natale scende dalla Torre d'Arnolfo

A Firenze Babbo Natale scende dalla torre più alta della città per la felicità di grandi e piccini, assieme ai suoi aiutanti gnomi ed elfi acrobatici. Domenica 22 dicembre Santa Claus si calerà infatti dalla Torre di Arnolfo di Palazzo Vecchio, con tanto di sacco in spalla, barba bianca e divisa rossa d’ordinanza. L’obiettivo: incontrare i bambini in piazza della Signoria per regalare dolcetti e sorprese.

Uno spettacolo di grande suggestione, destinato a lasciare i più piccoli, ma non solo, col fiato sospeso, facendo vivere a tutti l’emozione del Natale con qualche giorno d’anticipo.

L’iniziativa è promossa dal Comune di Firenze e Confcommercio in collaborazione con EdiliziAcrobatica.

L’appuntamento è fissato per le ore 15.00 di domenica 22 dicembre. Basterà recarsi di fronte a Palazzo Vecchio per assistere allo spettacolo di un vero Babbo Natale che, con i suoi aiutanti, scende dall’alto agganciato ad una fune, esattamente come ogni giorno fanno i tecnici di EdiliziAcrobatica, da 25 anni attiva in lavori di ristrutturazione e riqualificazione sulle case e i palazzi di tutta Italia.

L’evento è gratuito e aperto a tutti i bambini e ai loro familiari che vogliono tornare a provare quell’emozione così speciale che solo il Natale vissuto con il cuore di un bambino riesce a donare.

"Un'iniziativa che arricchisce ulteriormente gli eventi natalizi in città. Con questo appuntamento suggestivo - ha detto l'assessore al commercio Federico Gianassi - i bambini e le loro famiglie possono immergersi nell'atmosfera natalizia con Babbo Natale e gli elfi che scendono dall'alto per portare emozione e piccoli doni".

“È il nostro modo di augurare buone feste a tutti i fiorentini”, dice il presidente di Confcommercio Firenze Aldo Cursano, “le nostre imprese ogni giorno godono del ritorno di immagine e della fortuna di trovarsi in una città così straordinaria, per questo mettiamo tutto il nostro impegno a restituire un po’ di quello che riceviamo”.

“Siamo davvero felici di poter dare il nostro Acrobatico contributo al Natale dei fiorentini - commentano Riccardo Iovino e Anna Marras, soci di EdiliziAcrobatica -. Siamo molto legati a Firenze, dove abbiamo fatto lavori importanti, su monumenti famosi in tutto il mondo come Ponte Vecchio. Per questo desideriamo augurare Buon Natale coi nostri Babbi Acrobatici a tutta la città”.

Fonte: ufficio stampa

