Fotografia a Vinci tra mostre e reportage: ecco Photo Days

Sabato 21 dicembre presso l’Oleificio Montalbano si terrà la premiazione del 6° Vinci Photo Contest. La giornata intitolata Photo Days inizierà già la mattina, con le letture fotografiche effettuate da Lettori ed Esperti Fiaf come Susanna Bertoni, Lucio Trizzino Marco Fantechi e Antonio Desideri aperta a tutti i fotografi professionisti e fotoamatori.

Gli incontri saranno aperti al pubblico e le opere presentate saranno valutate dalla giuria che poi premierà i lavori migliori.

Durante la giornata verranno inoltre premiati i vincitori del 6° Vinci Photo Contest, il concorso fotografico nazionale organizzato dal Fotoclub Vinci a cui hanno aderito tanti fotografi professionisti da tutta Italia.

Inoltre la giornata vedrà l’inaugurazione della prima parte delle mostre del Vinci Photo Festival 2019, l’evento fotografico della città di Vinci che vedrà inaugurate simbolicamente tutte le mostre cosparse per i negozi e le attività commerciali del Comune di Vinci e di alcuni esercizi dei Comuni di Empoli e Cerreto Guidi e che termineranno il prossimo 29 febbraio 2020. La rassegna fotografica arrivata alla sua 3° edizione vedrà la partecipazione di Cristina Garzone, che esporrà il proprio reportage fotografico dal titolo “Misticismo copto”. All’inaugurazione della mostra sarà presente e interverrà il Sacerdote Copto Padre Bakhomious El Soriani e il Segretario Derres Araia della Diocesi Eritree in Italia, in rappresentanza della comunità religiosa copta, a cui è ispirata l’opera della Garzone.

Una delle due tematiche principali del Vinci Photo Festival di quest’anno sarà infatti il viaggio e i reportage di viaggio, affrontati nelle mostre che verranno inaugurate sabato prossimo 21 dicembre all’Oleificio Montalbano, in cui oltre a Cristina Garzone, esporranno i fotografi del Fotoclub Vinci con i loro reportage la maggior parte dei è stata esposta a Lucca durante le mostre del Circuito OFF.

La seconda parte del Vinci Photo Festival invece avrà come tema il reportage fotografico nei luoghi di mafia e camorra, con i reportage di due importantissimi fotografi nazionali Letizia Battaglia e Pino Guerra che inaugureranno le loro mostre il prossimo 19 gennaio presso gli spazi museali del Museo Leonardiano in via Montalbano a Vinci.

Appuntamento sabato 21 dicembre presso l’Oleificio Montalbano per il Photo Day dalle ore 9:00 e per l’inaugurazione del Vinci Photo Festival che sarà nel primo pomeriggio dalle 14:30. Durante la giornata infine i partner fotografici permetteranno ai presenti di toccare cona mano e provare la ultime novità dal mondo della fotografia in modalità Touch and Try.

