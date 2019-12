Geas agli Agostiniani: successo di pubblico per l'evento

Un cenacolo degli Agostiniani stracolmo di appassionati ha fatto da cornice all'iniziativa del Gruppo Empolese Attività Subacquee che ha proposto al pubblico di casa nostra due fotografi subacquei di fama internazionale: Aldo Ferrucci e Sergio Riccardo. I due graditissimi ospiti hanno presentato una lunga serie di foto, filmati e resoconti delle loro ultime esperienze in tutto il mondo e di una carriera ricca di grandi soddisfazioni. Ferrucci e Riccardo, infatti, oltre ad essere grandi amici sono ormai tanti anni che scattano foto sotto al livello del mare e, soprattutto, lo fanno da una parte all'altra del mondo. Ne hanno avuto una prova i tanti presenti che hanno visto filmati e dissolvenze di mediterraneo, mari tropicali, relitti inesplorati ed addirittura luoghi ostili come i ghiacci. Un'iniziativa ben riuscita per la quale il Geas ringrazia i due grandi amici Aldo Ferrucci e Sergio Riccardo, l'amministrazione comunale nella persona dell'Assessore allo sport Fabrizio Biuzzi che, oltre ad essere stato presente, ha dato un importante contributo in termini organizzativi ed infine i volontari che, con la loro passione, fanno sì che il circolo possa andare avanti e proporre iniziative di questo livello accanto alla parte didattica.

Fonte: Ufficio stampa

