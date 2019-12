Gli auguri del Comune di Montemurlo all'Rsa di Cicignano: sindaco e assessore a pranzo nel centro

Tradizionale scambio di auguri all' Rsa di Cicignano, dove quest'oggi il sindaco, Simone Calamai e l'assessore alle politiche sociali, Alberto Fanti hanno incontrato gli ospiti della struttura per anziani auto sufficienti e non auto sufficienti (40 in residenza e 10 al centro diurno), gli operatori socio sanitari (20 persone, infermieri, os e personale di servizio) e la direttrice della struttura, Francesca Talamazzi. Oggi, al tradizionale pranzo natalizio, oltre agli ospiti di Cicignano c'erano anche alcuni pazienti dell'Rsa di Paperino. Il sindaco ha consegnato a tutti gli ospiti dell'rsa un piccolo dono, un sacchetto di biscotti con una decorazione natalizia, offerto dal ristorante "La Torre" della famiglia Calbini in via Labriola a Bagnolo.

Il sindaco Calamai e l'assessore Fanti inoltre hanno elogiato il lavoro svolto dal personale dipendente della struttura, soprattutto in questo delicato momento:« Nonostante le difficoltà che state attraversando non avete mai perso il sorriso, la serenità e la professionalità nel prendervi cura di queste persone che vivono un momento di fragilità e che hanno quindi un grande bisogno di vivere in una ambiente sereno e accogliente. I nostri nonni non sono lasciati soli, ma sono costantemente circondati da una catena di affetto e attenzione che vede insieme privati, Comune e associazioni. Vorremmo ancora una volta esprimere vicinanza alle famiglie degli ospiti e ribadire che il Comune di Montemurlo da sempre segue con la massima attenzione le vicende che riguardano l'Rsa. Nonostante il momento non semplice, nella struttura sono garantiti adeguati livelli di assistenza e la serenità che si respira oggi è la testimonianza dell'ottimo lavoro che viene svolto »

Stamattina il sindaco Calamai e la giunta hanno anche incontrato i ragazzi del centro diurno “La Tarta-ruga” di via Menotti a Montemurlo che si prende cura di persone con disabilità. I ragazzi hanno incontrato il sindaco e gli hanno consegnato un lavoretto natalizio da loro realizzato.« I ragazzi della Tarta-ruga e gli anziani dell'rsa rappresentano due realtà molto importanti sul territorio- conclude il sindaco Calamai- Montemurlo è da sempre un Comune inclusivo e attento ai temi sociali. Solo facendo sentire tutti parte di una grande comunità possiamo costruire un futuro migliore».

Fonte: Comune di Montemurlo - Ufficio stampa

