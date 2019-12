Incidente scuolabus a Montenero: il Comune di Livorno convoca Ati

Appena appresa la notizia dell’incidente occorso ieri, giovedì 19 dicembre, a uno scuolabus sulla via di Montenero, la vicesindaca Monica Mannucci con delega all’Istruzione, insieme alla dirigente comunale Rossana Biagioni, ha immediatamente convocato i rappresentanti dell’Associazione Temporanea di Impresa che gestisce il trasporto scolastico.

Nei prossimi giorni li incontrerà per approfondire l’accaduto.

“E’ importantissimo far luce su questa vicenda veramente grave e che, solo per puro caso, non ha avuto risvolti peggiori”, commenta la vicesindaca.

“In attesa degli esiti degli accertamenti da parte dell’autorità, per chiarire la dinamica dell’incidente, è necessario ribadire che sui mezzi che trasportano i nostri studenti deve essere garantita la massima sicurezza”.

La vicesindaca ha parlato subito, oltre che con la dirigente scolastica, con i genitori delle due studentesse per dimostrare la vicinanza dell’Amministrazione e accertarsi del loro stato di salute.

“Per fortuna abbiamo appreso che nessuna delle due bambine ha avuto conseguenze gravi, nessuna frattura per una delle due, come in un primo momento era sembrato ed è stato scritto dalla stampa. Ovviamente sono scioccate, e così i loro familiari e insegnanti”.

La vicesindaca ha anche telefonato all’autista del bus: “Ci è stato riferito che grazie al suo sangue freddo le conseguenze dell’incidente sono state limitate e ho voluto ringraziarlo per questo”.

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Livorno