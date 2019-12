Six Underground, Siena non citata: ex sindaco chiede conto

Bruno Valentini, ex sindaco di Siena del Pd, presenta un'interrogazione alla volta dell'attuale sindaco Luigi De Mossi, centrodestra, sulla mancata citazione di Siena nelle riprese del film d'azione prodotto da Netflix, Six Undergound, nonostante parte delle scene siano state girate nella città del Palio.

Premesso che

- In questi giorni è uscito il film d'azione Six Underground, prodotto da Netflix, con scene girate nei centri storici di Firenze e Siena.

- nel settembre 2018 fu definito un accordo fra l'Amministrazione Comunale e la società Eagle Pictures, per conto di Netflix, per un contributo di 100mila euro in favore del Comune in relazione al disagio provocato dall'occupazione di strade e piazze della nostra città.

- Il Sindaco De Mossi sostenne che l'autorizzazione alle riprese ed all'occupazione del suolo pubblico erano state concesse anche nella prospettiva di ottenere un importante ritorno di immagine per Siena.

.- la versione italiana del film, al contrario delle aspettative ingenerate dalle dichiarazioni del Sindaco, non menziona affatto Siena ed anzi l'ambientazione in alcune dei più rappresentativi luoghi della città viene contrabbandata per Firenze nelle battute di uno dei protagonisti del film.

Si interroga il sindaco per sapere:

- come mai il contributo di Netflix a vantaggio del Comune di Firenze è stato cinque volte superiore a quello riconosciuto a Siena, nonostante l'enorme disponibilità data al regista per utilizzare in modo disinvolto le strade e le piazze della nostra città;

- se e come si sono assicurati che il film evidenziasse con chiarezza il patrimonio culturale ed architettonico di Siena, producendo quel positivo ritorno di immagine che ci si aspettava dopo le nette dichiarazioni del Sindaco De Mossi, tenendo anche conto che questa ultima domanda fu già avanzata da me in modo pubblico al Comune di Siena a settembre dello scorso anno e che quindi l'Amministrazione aveva tutto il tempo per assicurarsi che gli impegni di Netflix sarebbero stati rispettati.

Bruno Valentini

