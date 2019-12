Macelloni risponde a Franconi: "Piano strutturale comune passo giusto"

Ho letto con piacere sulla stampa l’intervento del Sindaco di Pontedera Matteo Franconi sull’esigenza di costituire un tavolo della Valdera unita. Personalmente sono oltre venti anni che cerco di ragionare in tal senso per uno scenario futuro della Valdera ed oggi, quindi, trovo positiva la riflessione a pieni polmoni che fa Franconi.

Bene, io sicuramente in questa partita ci sarò di “diritto”.

Individuare nel piano strutturale comune il punto di partenza di un percorso futuro unitario è sicuramente il passo giusto per raggiungere l’obiettivo prefissato.

Certo che di passi in avanti c’è da farne parecchi, visto che la situazione di oggi è totalmente differente.

L’Unione Parco Altavaldera è sicuramente più avanti nell’approvazione di un piano strutturale unitario, considerato che siamo già agli incontri pubblici con la popolazione per illustrare la strategia del piano prima dell’adozione nel Consiglio dell’Unione.

L’Unione Valdera, con il suo gruppo di tecnici, sta lavorando ad un piano strutturale d’area e il Comune di Ponsacco sta predisponendo autonomamente il suo piano strutturale.

È ovvio che, con tre iniziative così e tre gruppi di lavoro autonomi, difficilmente si possono produrre visioni che abbiano una coerenza unitaria.

Non sarà sufficiente un coordinamento di questi tre gruppi di lavoro ma è indispensabile ripartire su questo piano con un’unica visione coesa.

L’uscita del Sindaco di Pontedera Matteo Franconi è senz’altro di buon auspicio e lascia presagire la possibilità e l’impegno a superare le particolari incrostazioni, sia tecniche che politiche, che questo difficile ma intrigante percorso ha in serbo.

Io, per quanto mi riguarda, il 7 gennaio prossimo sarò presente al tavolo di lavoro promosso e mi impegnerò anche all’interno dell’Unione Parco Altavaldera, qualora ce ne fosse la necessità, per far maturare velocemente questo tipo di percorso.

In quest’ottica, mi preme ricordare, che un piano strutturale unitario rappresenterebbe lo scenario ideale per agevolare lo studio di ricerca che Nomisma sta portando avanti con i Comuni del Parco Altavaldera, del Comune di Ponsacco e con la collaborazione attiva anche del Comune di Pontedera.

Renzo Macelloni, sindaco di Peccioli

