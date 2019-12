A Marcialla uno spettacolo in omaggio a De André

La musica per raccontare Fabrizio De André, al Teatro Comunale Regina Margherita di Marcialla (Barberino Val D'Elsa – Firenze – Via Amelindo Mori 20). Sabato 21 dicembre 2019 alle 21,30, per la sezione teatro a chilometri zero, è in programma il concerto degli In_Doc dal titolo ‘In direzione Ostinata e Contraria’.

Con Gabriele Scivoletto alla fisarmonica, Angela Tomei al violino, Luca Cambi al basso, Giuseppe Galgani alla chitarra, Marco Cencetti alla voce e chitarra e Leonardo Ciampalini alle percussioni.

Il grande ed indimenticato Fabrizio De André viene reinterpretato in chiave acustica con arrangiamenti inediti e originali. La musica e la poesia dei testi si uniscono alla varietà stilistica degli In_Doc, che con gusto e l’aggiunta di una grande passione per il cantautore genovese riescono a dare vita ad un sound ricco ed emozionante come quello di un’intera orchestra. La scaletta ripercorre i momenti principali della discografia di Faber, dai primi successi come “Bocca di rosa”e ”via del Campo” ai più recenti “Crueza de ma” e “Don Raffaè” non tralasciando capisaldi come “La guerra di Piero”, “La canzone di Marinella” e “Il Pescatore”.

