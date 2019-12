Mercatini di Natale a Pontedera, Confcommercio Pisa chiede il prolungamento

I mercatini di Natale animeranno il centro di Pontedera fino all'ultimo dell'anno. Visto il grande successo e soprattutto l'alto gradimento che hanno riscosso gli chalet natalizi di via Lotti e di via Verdi, gli organizzatori, nella fattispecie Confcommercio Provincia di Pisa ha richiesto all'amministrazione comunale il prolungamento degli stessi fino al 31 dicembre.

“Ringraziamo il sindaco Franconi e la Giunta per aver risposto positivamente alla nostra domanda” - commenta soddisfatta Valentina Savi, responsabile territoriale di Confcommercio: “Era la prima volta che Pontedera ospitava tipici chalet natalizi che in queste due settimane hanno riscosso l'esplicito apprezzamento dei commercianti e dei frequentatori della città. Con la loro presenza, sempre molto affollati, questa tipologia stilisticamente gradevole di mercatini natalizi, che ospitano artigianato ed eccellenze locali, contribuiscono a rendere estremamente suggestiva l'atmosfera natalizia e ci offrono uno spunto ed una conferma per replicare e migliorare in vista del prossimo anno. Il nostro ringraziamento va ad Etruria Eventi ed Event Set che hanno collaborato fattivamente alla realizzazione dei mercatini”. Confcommercio ricorda inoltre che sabato 21 e domenica 22 dicembre in via Verdi sarà presente Babbo Natale.

Fonte: Confcommercio Pisa - Ufficio stampa

