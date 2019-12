Piccola frazione toscana raggiunge il 100% di raccolta differenziata

Novantasei anime, quarantasei nuclei familiari, cento per cento di raccolta differenziata. Tre numeri per fotografare Minazzana, frazione collinare del Comune di Seravezza, protagonista negli ultimi sei mesi di un inatteso quanto positivo exploit: la perfezione nel conferimento dei rifiuti. Lo ha certificato Ersu (la società consortile che gestisce il servizio di raccolta) e l’Amministrazione comunale ha sottolineato la circostanza tributando un doveroso plauso alla piccola comunità paesana. Ieri sera in Consiglio comunale due rappresentanti della virtuosa frazione seravezzina hanno ritirato dalle mani del sindaco Riccardo Tarabella una targa di ringraziamento per l’impegno profuso dal paese nella raccolta differenziata.

Ersu ha compiuto un monitoraggio per verificare il livello di accuratezza nel conferimento dei rifiuti in alcune zone del Comune. A Minazzana in sei mesi non sono state riscontrate sbavature. Cioè, ogni singolo utente ha sempre conferito correttamente le diverse frazioni di rifiuto (il vetro con il vetro, la plastica con la plastica, l’organico con l’organico e così via). Nessuna commistione fra materiali diversi. Mai un errore. Impegno e attenzione sempre al massimo.

«L’esempio di Minazzana è significativo perché ci fa capire, a noi amministratori e a tutti i cittadini di Seravezza, che raggiungere certi obiettivi non è impossibile e che con impegno e perseveranza possiamo migliorare ulteriormente i già ottimi risultati conseguiti a livello comunale», dice l’assessore all’ambiente Dino Vené. «I residenti di Minazzana hanno compiuto qualcosa di veramente eccezionale, che merita di essere rimarcato pubblicamente. Un impegno dei singoli che va a vantaggio della collettività. Un comportamento eticamente giusto che produce anche un risparmio economico e positivi riflessi ambientali».

I portavoce di Minazzana intervenuti ieri in Consiglio comunale per ritirare il riconoscimento hanno donato al sindaco il calendario 2020 realizzato dalla Pubblica Assistenza del paese. Una pubblicazione semplice ma speciale, con tante belle foto del borgo e dei monti circostanti e, soprattutto, con il calendario della raccolta differenziata in bella evidenza, affinché in ogni famiglia si sappia giorno per giorno cosa e come conferire attraverso il porta a porta.

Il Comune di Seravezza ha ottenuto nel 2015 il riconoscimento di Comune più Virtuoso d’Italia. La percentuale di raccolta differenziata si attestava all’epoca intorno al 70%. L’Amministrazione guidata dal sindaco Riccardo Tarabella, in carica dal giugno 2016, ha esteso il porta a porta a tutto il territorio comunale, inclusa l’area collinare in cui si trova il paese di Minazzana, ha avviato una serrata lotta all’abbandono dei rifiuti anche con l’utilizzo di telecamere mobili ed ha introdotto il conferimento premiante, meccanismo che prevede sensibili sconti sulla Tari per i cittadini che conferiscono i materiali differenziati direttamente ai centri di raccolta. La raccolta differenziata nel Comune ha raggiunto nell’anno in corso l’82,2% (dato ufficiale pubblicato sul sito web Ersu: https://ersu.it/territori/seravezza/). La più recente proiezione indica tuttavia che a fine anno sarà abbattuta la soglia dell’84%.

Fonte: Comune di Seravezza - Ufficio stampa

