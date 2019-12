Montemurlo guarda al 2020: il punto delle cose fatte e dei futuri interventi

Il sindaco Simone Calamai e la sua giunta tagliano il traguardo del primo Natale alla guida della città di Montemurlo. Un anno davvero esaltante per Calamai, che alle elezioni comunali del maggio scorso ha conquistato il ruolo di sindaco con oltre il 60% delle preferenze. I primi sei mesi del mandato Calamai sono stati intensi e febbrili: il rapporto e l'ascolto costante e quotidiano con i cittadini, le grandi opere di trasformazione del territorio, il lavoro per garantire uno sviluppo economico del territorio attento alle esigenze delle imprese e vicino alle necessità delle famiglie, in particolare alle fasce più deboli come le persone con disabilità.

Un impegno dunque a tutto tondo ma che per il 2020 avrà come obbiettivo prioritario la concretizzazione delle grandi opere, che già stanno cambiando il volto del territorio: «Il 2020 porterà a compimento tutto ciò che ha preso il via in questo 2019. Naturalmente la partita più importante è quella del nuovo centro cittadino di Montemurlo - dice il sindaco Calamai - Le trasformazioni avviate troveranno piena concretizzazione: i nuovi parcheggi e la nuova viabilità sul perimetro dell'ex campo sportivo, il restyling di piazza della Libertà, il nuovo parco urbano, l'asilo nido a Morecci. Inoltre, nel 2020 partirà anche la ristrutturazione della scuola di Novello ( la parte della scuola di Novello, attualmente occupata dall'asilo nido, sarà trasformata in un centro polifunzionale n.d.r.), la realizzazione della passerella pedonale sul torrente Agna e la messa a norma sismica del palazzo comunale di via Toscanini per quasi un milione di euro d'investimento».

L'altro fronte sul quale Calamai mantiene la barra dritta è quello dello sviluppo economico: assecondare le esigenze aziendali attraverso una politica che punta su risposte certe e veloci della burocrazia.« A breve porteremo in consiglio una variante urbanistica che consentirà di dare, a partire dal 2021, una piena concretizzazione al progetto della Fabbrica Rossa in centro a Oste. - spiega il sindaco Calamai - In questo modo una parte dei volumi industriali, oggi presenti nel centro di Oste, potranno essere spostati nella zona produttiva, lasciando nel cuore della frazione residenze e servizi che andranno a riqualificare tutta l'area. Finalmente Oste avrà un vero centro civico bello e funzionale. Oggi, a differenza degli anni passati, abbiamo le condizioni effettive per portare a termine la riqualificazione dell'area centrale di Oste attraverso un costante dialogo con la proprietà».

L'altra parola d'ordine per il 2020 è “legalità”, un obbiettivo che Calamai e la sua giunta declineranno sotto vari aspetti. Nel 2020 entrerà in funzione tutto il sistema di video-sorveglianza, che poterà sul territorio maggiore sicurezza in fatto di viabilità, lotta ai reati predatori, nonché al contrasto dell'abbandono di rifiuti sul territorio. La lotta all'illegalità nel 2020 avrà poi altri due importanti “bracci operativi”. Nei primi mesi del nuovo anno entreranno in azione gli ispettori ambientali, che avranno il compito di sanzionare e perseguire i reati ambientali, come appunto le discariche abusive ma anche l'improprio conferimento dei rifiuti urbani. L'altro grande traguardo del 2020 è la “polizia di prossimità”. « Chi vive e lavora a Montemurlo deve rispettare le regole - continua al sindaco Calamai - Non ci può essere uno sviluppo economico sano o una crescita sociale armonica se alla base non c'è un sistema di leggi e norme accettate, condivise e fatte rispettare. Montemurlo non è una zona franca e non avremo tolleranza verso chi non rispetta i diritti e le leggi. Nel 2020 metteremo in campo una serie di azioni per rafforzare la presenza sul territorio della nostra polizia municipale attraverso i servizi di prossimità. Una presenza capillare sul territorio, in particolare nella zona di Oste, per avvicinare sempre di più il Comune ai problemi quotidiani della comunità nell'ottica di un dialogo costante».

Nell'agenda del sindaco tra gli impegni prioritari per il 2020 c'è quello contro il rischio idrogeologico che si lega strettamente alla manutenzione e alla cura della collina. « Combattere l'abbandono e l'incuria della nostra collina significa prevenire fenomeni come quelli del 2 dicembre scorso, che hanno causato l'allagamento della biblioteca», spiega il sindaco Calamai. « Il sistema territoriale di prevenzione del rischio idraulico ha funzionato molto bene ma siamo consapevoli che c'è ancora da lavorare per far fronte ad eventi meteorologici sempre più intensi. Ad inizio 2020 sarà completato l'impianto di sollevamento di Mazzaccheri, che gestisce una quantità d'acqua pari a quella dell'Arno. Inizieranno poi i lavori per il potenziamento degli impianti di sollevamento sul torrente Agnaccino e Meldancione nei pressi di via Parugiano di Sotto. Quest'ultimo intervento servirà per mettere in sicurezza tutta la zona industriale di Santorezzo».

Naturalmente per il 2020 rimarrà invariata l'attenzione verso la manutenzione delle strade e del patrimonio pubblico. Il prossimo 7 gennaio gli alunni della “Margherita Hack” di Bagnolo torneranno in una scuola più sicura e bella . Sono stati infatti terminati gli interventi di messa in sicurezza sismica dell'atrio della scuola. A gennaio inoltre riaprirà anche la palestra comunale di Morecci dov'è stato sostituito il vecchio pavimento in parquet con un nuovo rivestimento. Grande attenzione anche per la cura di parchi e giardini e a Bagnolo in via Raffaello nascerà un nuovo parco giochi.

Infine, l'investimento in servizi per migliorare la qualità della vita sul territorio e qui le parole d'ordine della giunta Calamai sono tre:” Ampliare, accogliere, includere”. Nel corso di questi primi sei mesi del 2019 della giunta Calamai sono stati introdotti importanti servizi come l'accompagnamento sugli scuolabus anche per i bambini della scuola primaria, è stato attivato il servizio di pre-post scuola alla scuola dell'infanzia per bambini con certificazione (L.104), sono state aumentate le risorse per la scuola per fare inclusione soprattutto in relazione alla disabilità. A breve poi saranno assegnati i 15 alloggi di edilizia popolare di via Lamarmora che daranno risposte concrete al problema dell'emergenza casa.« Ampliare, ampliare, ampliare: è nostra volontà non fermarci ma lavorare con costanza per aumentare i servizi a favore dell'inclusione sociale. - conclude Calamai - Montemurlo punta sullo sviluppo economico, sul lavoro, avendo sempre al centro la persona e le sue esigenze»

L'augurio del sindaco Calamai a tutti i suoi concittadini per il 2020 è quello di poter realizzare tutti i propri sogni e le proprie aspettative, sapendo che il Comune è sempre vicino a loro.

Cosa porterà il 2020: i progetti più rilevanti per ciascun assessorato

Giuseppe Forastiero ( Vice Sindaco e assessore Cultura, Biblioteca, Promozione del territorio, Turismo, Valorizzazione della collina, Sviluppo agricolo, Mobilità, Servizi cimiteriali, Caccia e pesca) – Lavorare per la promozione del territorio, la valorizzazione delle sue eccellenze, la conoscenza della storia locale:« Per il 2020 proseguirà il lavoro di approfondimento storico legato ai 1000 anni di Montemurlo. Un'opportunità per conoscere, per rafforzare il senso di appartenenza della comunità al territorio, ma anche per creare occasioni di promozione turistica», spiega l'assessore Giuseppe Forastiero.«Abbiamo concluso lo scorso mandato amministrativo con un evento grandioso: una mostra su un grande montemurlese, Umberto Brunelleschi. Abbiamo voluto omaggiare, a 140 anni dalla sua nascita, il pittore scenografo, considerato uno dei maestri italiani dell’Art Deco’. La mostra ci ha dato la conferma della grande potenzialità di questo comune nella riscoperta della propria storia».

In questi mesi si è riattivato il lavoro di programmazione e collaborazione con tutte le realtà associative che si occupano di cultura e promozione di territorio.

«Fare cultura, per noi, è soprattutto condividere la nostra storia con i nostri cittadini: in quest’ottica abbiamo lavorato sulla figura del Cosimo I De Medici, nel V centenario della nascita; grazie alla collaborazione con il Gruppo Storico di Montemurlo nel mese di agosto abbiamo dedicato un convegno, che si è tenuto nella Pieve di san Giovanni Decollato. - continua Forastiero - Inoltre, nei giorni scorsi, abbiamo apposto sulla facciata del nostro palazzo comunale una targa in pietra che celebra la battaglia di Montemurlo del 3 agosto 1537». Nella programmazione dell' agenda culturale è rilevante la collaborazione con la fondazione CDSE, che ha consentito di organizzare la mostra del Brunelleschi o a luglio l'evento dedicato a Leonardo da Vinci. Una parte rilevante delle iniziative culturali è rappresentato dal teatro: un teatro per grandi e piccini che, grazie alla collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo, porta in scena alcuni dei più grandi nomi del teatro italiano.« Il grande interesse verso la nostra proposta teatrale si è riflesso nella chiusura anticipata della campagna abbonamenti, consentendoci di raggiungere la capienza massima per gli abbonati in pochi giorni». Di valore anche la proposta del centro culturale La Gualchiera che propone eventi dedicati ad adulti e bambini con spettacoli e laboratori. Infine nel 2019 si è svolta la prima rassegna dedicata al consumo digitale e ai nuovi media.

Antonella Baiano (assessore Pubblica istruzione, Politiche dell'infanzia, Diritto allo studio, Politiche del lavoro, Servizi demografici, Politiche giovanili) – Una scuola sempre più inclusiva e accogliente, a Montemurlo continua l'impegno dell'amministrazione nell’affrontare i bisogni legati all’apprendimento.« Nel 2020 partirà il progetto sperimentale “studiare con metodo” che ha come obiettivo quello di fornire un supporto specializzato per affrontare i disturbi specifici dell’apprendimento, favorendo lo studio delle materie scolastiche attraverso nuove tecnologie e il sostegno di personale qualificato» spiega l'assessore Antonella Baiano. Tra gli altri progetti a novembre scorso sono ripresi gli incontri sulla genitorialità che proseguiranno con il nuovo anno, mentre a gennaio riprenderà il ciclo di appuntamenti legati al periodo del pre e post parto. Un sostegno psicologico e pratico che il Comune vuole fornire ai futuri e nuovi genitori , affrontando con più serenità. dubbi e preoccupazioni di nuovo percorso di vita. Al via nel nuovo anno al nuovo progetto di educazione alimentare rivolto sia ai genitori degli asili nido che ai genitori delle altre scuole. Ci saranno incontri con specialisti dell’alimentazione e in primavera partirà con la sperimentazione del progetto “Frutta a Merenda” per i bambini delle scuole dell’infanzia e primaria, che avrà l’obiettivo di educare ad un’alimentazione sana e gustosa. Infine per quanto riguarda le scuole secondarie di primo grado, nel 2020 per la prima volta, verrà organizzato un concorso rivolto ai giovani studenti sul tema della Memoria. I giovani studenti dovranno proporre temi ed elaborati, tra i quali verranno scelti i due migliori e i vincitori parteciperanno al viaggio ad Ebensee e Mauthausen 2020.

Alberto Fanti (Assessore Politiche sociali, Promozione della salute, Politiche per i diversamente abili, Politiche abitative, Società della salute, intercultura) Sul fronte delle politiche sociali il 2020 porterà importanti servizi sul territorio. A marzo entrerà in funzione anche a Montemurlo il servizio dell'infermiere di famiglia. È prevista l'introduzione di sei infermieri che completano la rete di servizi sanitari sul territorio; il servizio sarà attivo per 12 ore giornaliere dal lunedì al sabato mattina. «Attraverso l'introduzione dell'infermiere di famiglia si passa così da un servizio prestazionale ad un servizio di presa in carico - spiega l'assessore Alberto Fanti - L'obiettivo infatti è quello di realizzare una piattaforma di relazione: gli infermieri forniranno consulenze mirate ai vari problemi di salute delle persone seguite, andando così a migliorare il percorso generale di salute della persona, soprattutto in relazione alle cronicità»

Sul fronte inclusione lavorativa a gennaio del 2020 arriveranno a Montemurlo 69mila euro per la realizzazione di percorsi di accompagnamento al lavoro di persone svantaggiate o a rischio di emarginazione sociale. Un progetto che prende in carico il nucleo familiare attraverso voucher di servizio, corsi di formazione, tirocini extracurriculari e attività di segretariato sociale. « Infine, nei primi mesi del 2020 verrà riaperta la procedura per la presentazione della domanda per il bando di per l’assegnazione delle case popolari nei comuni della Provincia di Prato, una misura che abbiamo fortemente voluto per dare risposte a al problema dell'emergenza casa che anche a Montemurlo è rilevante» conclude Fanti.

Valentina Vespi (Assessore a Polizia municipale, Legalità, Protezione civile, Partecipazione, Diritti e pari opportunità, Politiche della memoria, Sport) - L'eccellenza declinata nello sport, il 2019 a Montemurlo è stato ancora una volta un anno da campioni. La vittoria di Lorenzo Dalla Porta del campionato del mondo di Moto 3 ha portato il nome di Montemurlo alla ribalta mondiale, ma sono numerosissime le realtà dell'associazionismo sportivo che promuovono l'attività motoria sul territorio tra i bambini e gli adulti. Una realtà viva che è stata premiata lo scorso 8 dicembre nel corso della cerimonia “L'atleta dell'anno”.

«Nel 2020 uniremo due eccellenze del territorio per uno scopo importante: la sicurezza stradale. La nostra polizia municipale, da sempre impegnata in progetti di sensibilizzazione sui rischi della strada come “La strada giusta” e il nostro campione Lorenzo Dalla Porta. - spiega l'assessore alla polizia municipale e sport, Valentina Vespi - Dopo i due terribili incidenti mortali accaduti negli ultimi mesi, vogliamo far riflettere i nostri ragazzi sui rischi dell'alta velocità alla guida e in questo ci aiuterà Lorenzo Dalla Porta che spiegherà che le nostre strade sono piene di insidie e non sono piste. Importante sarà anche il progetto su cyberbullismo in collaborazione con i nostri istituti scolastici» Nel 2020 continuerà l'impegno sul fronte del controllo del territorio, anche attraverso il progetto di polizia di prossimità. «Un altro traguardo importante sarà l'attivazione del servizio di videosorveglianza su gran parte del nostro territorio per combattere soprattutto i reati contro il patrimonio pubblico come gli atti di vandalismo e l'abbandono dei rifiuti. - prosegue Vespi- Infine anche nel 2020 proseguirà l'attività anti evasione fiscale». Sul fronte delle pari opportunità continuerà nel 2020 la collaborazione e il sostegno allo sportello antiviolenza La Nara ormai attivo da molti anni, oltre a iniziative in luoghi pubblici in collaborazione con la nostra Polizia Municipale per essere di aiuto e informazione a chiunque subisca violenza, dai bambini agli anziani che vivono il nostro territorio. Il marzo delle donne sarà un altro obiettivo importante in collaborazione con la nostra commissione pari opportunità, diritti delle donne e non solo.

Impegno anche sul fronte delle politiche della memoria.«Onoreremo la memoria di un altro nostro cittadino onorario recentemente scomparso, Marcello Martini, il più giovane deportato politico a Mauthausen, apponendo una targa nel luogo della sua cattura, zona Mulino, alla presenza della moglie e della figlia » dice l'assessore Vespi.

Alberto Vignoli (Assessore a Società partecipate, Ambiente e decoro, Sviluppo sostenibile, Cura del verde, Tutela degli animali, Suap, Edilizia Innovazione tecnologica) – Un Comune sempre più attento all'ambiente. Nei primi sei mesi di mandato l'amministrazione comunale ha messo a punto importanti misure per la riduzione dei rifiuti:« Messa al bando della plastica da tutte le sedi comunali e da tutti gli eventi sul territorio, nel 2019 abbiamo raggiunto un importante obbiettivo ambientale attraverso l'approvazione della delibera sul Plastic Free, anticipando i termini previsti dall'Unione Europea - spiega l'assessore Alberto Vignoli - Vola anche la raccolta differenziata che al 30 novembre 2019 si attesta al 79.36 % (nel 2018 è stata del 78.55%). Diminuiscono anche gli scarichi abusivi, sul territorio di circa 10 tonnellate in meno. La percentuale registrata al 30 novembre 2019, infatti, è di 28.352 tonnellate, alla stessa data nel 2018 eravamo a 37.452 tonnellate». . E' un risultato importante raggiunto grazie alla collaborazione di tutti i cittadini che si impegnano sempre più per una corretta raccolta dei rifiuti ed una giusta differenziazione. «Il nostro obbiettivo è quello di rendere Montemurlo sempre più sostenibile- conclude Vignoli - per questo l'obbiettivo in materia ambientale per il 2020 è la redazione del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile ed il Clima e la conseguente adesione al Patto dei Sindaci, con l'ambizioso dell'abbattimento del 40% dei gas a effetto serra entro il 2030». Più alberi e verde in città: a fronte di 31 abbattimenti effettuati, nel 2019 sono stati piantumati 135 alberi e 112 cespugli. Infine il Suap, dopo l'approvazione delle modifiche al regolamento per lo spettacolo viaggiante e al regolamento per la pubblicità (da approvare nel consiglio comunale di stasera 20 dicembre), nel 2020 sarà aggiornato e modificato il regolamento per le attività di commercio su suolo pubblico. «Il nostro obbiettivo è quello di mantenere il Suap sempre aggiornato ed efficiente affinché le attività economiche possano trovare in Montemurlo un Comune preparato ed in grado di rispondere alle loro esigenze» conclude Vignoli.

Fonte: Comune di Montemurlo - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Montemurlo