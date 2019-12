Perde il controllo dello scuolabus e rischia di investire due ragazze

Un autista ha perso il controllo di uno scuolabus ed è finito sul ciglio della strada a Livorno. L'uomo ha rischiato di investire due undicenni appena uscite da scuola che stavano camminando a margine della carreggiata. Entrambe sono cadute a terra per lo spavento e sono state soccorse e trasferite in pronto soccorso con lividi e graffi. L'incidente è accaduto nel primo pomeriggio di ieri nel sud della città labronica, in prossimità di Montenero. I carabinieri hanno svolto i rilevamenti e hanno trovato negativo all'alcol-test l'autista. L'incidente sarebbe stato provocato dall'asfalto, reso viscido dalla pioggia. Gli alunni a bordo del mezzo sono tutti illesi.

