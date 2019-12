Natale 2019, gli appuntamenti a Certaldo

Conto alla rovescia per il Natale 2019 e ancora tante iniziative a cura delle associazioni locali. In Certaldo Alto ci sarà “La Casa di Babbo Natale”, presso la casa vacanze "AL CANTONE" in Certaldo Alto, piazzetta del vicariato 1, proprio a fianco del Palazzo Pretorio, iniziativa a cura della Pro Loco Certaldo: sabato 21 con i laboratori creativi e domenica 22 con dolcetti e animaletti coccolosi, dalle ore 15 alle ore 18 di entrambe le giornate. Le attività si svolgeranno in gruppi, è richiesta la prenotazione obbligatoria al seguente numero 3387686594. In collaborazione con Associazione culturale Vivascienza.

In una piazza Boccaccio dove troneggia la grande PISTA DI PATTINAGGIO SU GHIACCIO, pista coperta e attiva fino al 6 gennaio, ci saranno il 20 e 21 dicembre i MERCATINI DI NATALE, domenica 22 dicembre, ore 8.00 - 20.00, la grande FIERA DEL BOCCACCIO, mentre proseguiranno sempre fino a domenica 22 dicembre in Saletta via 2 Giugno i MERCATINI DI BENEFICENZA.

Un calendario che non si ferma col Natale, perché 26 dicembre, ore 17.00 nella Chiesa Santi Jacopo e Filippo, Certaldo Alto vedrà il CONCERTO della Corale Certaldese, Coro parrocchiale San Tommaso, Coro Santi Jacopo e Stefano di Gambassi Terme ed infine lunedì 6 gennaio, ore 15.00

Piazza Boccaccio la BEFANA IN PIAZZA a cura della Pro Loco.

Diversi anche i presepi da visitare: in Certaldo Alto la rappresentazione della Natività (sotto la Loggia di Palazzo Pretorio, sempre visibile) ed il tradizionale grande Presepe (nella Limonaia), che resterà aperto al pubblico, dalle ore 9.00 alle ore 19.00, tutti i giorni (festivi compresi) fino all’Epifania, entrambi a cura di Associazione cittadini centro storico. Nel chiostro del Museo di Arte Sacra, aperto in orario di visita del museo, decine di Presepi allestiti dalle Scuole dell’Infanzia e dalle Classi delle Scuole Primarie di Certaldo. Nel borgo basso in Via Leopardi 6 il PRESEPONE della Misericordia di Certaldo, il Presepone vero e proprio di Sergio Pratesi, e i diorami realizzati da Renzo Ficozzi.

La magia della “nascita” in una sacra rappresentazione. Debutta per la prima volta domenica 29 dicembre nei locali del Convento degli Agostiniani - Certaldo Alta, l’evento “Attorno alla grotta e ricolmi di gioia”, una vera e propria sacra rappresentazione organizzata e promossa dalla Parrocchia di San Tommaso Apostolo, dalla Cooperativa Girasole, in collaborazione con la Compagnia Ipotesi Teatrale. Con la partecipazione del Coro Parrocchiale San Tommaso.

All’interno degli antichi e suggestivi locali del chiostro e museo, ci saranno varie situazioni teatrali e musicali, legate appunto al mistero del Natale. Nel chiostro sarà possibile vedere anche i presepi realizzati dai bambini e dai genitori delle scuole di Certaldo.

L’appuntamento è per domenica 29 dicembre alle ore 17.00 e replica alle ore 18.00 e per domenica 5 gennaio alle ore 17.00

ingresso gratuito

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa

