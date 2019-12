Per Natale bus gratuiti a Livorno

Ancora bus gratuiti per questo weekend 21 e 22 dicembre, e così pure per la vigilia di Natale martedì 24 dicembre. L’Amministrazione comunale invita la cittadinanza a recarsi in centro per gli acquisti natalizi utilizzando il mezzo pubblico lasciando la macchina a casa.

Per non “intasare” la città si può utilizzare anche l’ampio parcheggio di scambio collocato all’inizio del viale della Libertà che, ricordiamo, è gratuito.

Ritrovarsi in code interminabili di traffico non giova alla salute né alla qualità della vita. Il mezzo pubblico ti consente di raggiungere i luoghi di shopping senza lo stress della caccia al posto, del pagamento e della scadenza della sosta.

Negli stessi giorni 21, 22 e 23 dicembre è gratuita anche la Funicolare di Montenero.

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Livorno