Natale a Fucecchio, gli eventi in programma

Sta per arrivare il weekend più magico dell’anno, con il Natale ormai alle porte, e Fucecchio si prepara ad accogliere la calda atmosfera natalizia con tanti eventi in programma lungo le vie del centro e nel centro storico alto. Dopo il debutto dello scorso fine settimana tornerà il trenino di Natale, che nel pomeriggio di sabato e di domenica permetterà di fare un tour lungo le varie postazioni natalizie. Secondo weekend anche per Natale Insù, evento promosso dall’associazione “Amici del Centro Storico” che, dopo il successo di sabato e domenica scorsi, porterà la magia del Natale nel centro storico alto con mercatini, esibizioni, concerti e spettacoli. Domenica, invece, quarto appuntamento con Natalia il magico paese della Parata di Babbo Natale a cura dell'associazione "Madonna delle cinque vie": alle 11.30 Mini sfilata di Babbo Natale, mentre alle 16.30 attesissima la Parata di Babbo Natale lungo le vie del centro. Proseguiranno inoltre i Mercatini di Natale organizzati dal Centro Commerciale Naturale (lungo le vie del centro) e dalla scuola primaria Pascoli (in corso Matteotti 35), mentre domenica si terrà il secondo dei cinque mercati straordinari previsti in piazza XX Settembre (si replicherà martedì 24, domenica 29 e martedì 31 dicembre). Non mancheranno infine gli appuntamenti musicali: sabato alle 21.15 presso la Chiesa di San Salvatore (Poggio Salamartano) si terrà una rappresentazione teatrale organizzata dal comitato "Luce della Pace di Betlemme" in collaborazione con Agesci, cui seguirà l'accensione della Luce di Betlemme, mentre domenica alle 21, presso il Santuario di Santa Maria delle Vedute, si terrà il concerto di Natale dell'associazione "Insieme per Caso".

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Fucecchio