Natale di stelle, gli appuntamenti del fine settimana

Proseguono gli appuntamenti del cartellone “Natale di stelle” in città e sul litorale. Sabato 21 dicembre, dalle 16.30 alle 18.00, “Moonlight Christmas invasion”, spettacolo itinerante della compagnia ParolaBianca in piazza Vittorio Emanuele II, Corso Italia e Borgo Stretto. Una performance pensata per il contesto urbano capace di evocare un universo di immagini surreali e oniriche usando corpo, trampoli e giochi luci. Sempre sabato 21, a Marina di Pisa (via Maiorca), dalle 14.30 alle 19.30, “Maiorca Christmas time”, animazione per bambini e merenda con Babbo Natale.

Domenica 22 dicembre, dalle 16.30 alle 18.00, in Largo Ciro Menotti, “Christmas Cry Wheel Show”, spettacolo di Mr Dyvinetz. La performance è un mix di processi tecnici e di giocoleria in cui l’artista riesce ad eseguire incredibili e sorprendenti figure acrobatiche e di danza con una ruota e un cubo gigante.

Sempre domenica 22, sul lungomare di Marina di Pisa, dalle 15.00 alle 19.00, “Natale al mare: Babbo Natale… cielo, terra e mare”. A Tirrenia, nella chiesa di San Francesco, alle 18.30, concerto con il Coro Gospel.

