Pd Pistoia, il segretario Bozzaotre ritira le dimissioni e viene riconfermato all'unanimità

Nella serata di ieri si è riunita l’Assemblea comunale del Partito democratico di Pistoia, convocata dal segretario provinciale Pier Luigi Galligani, per discutere degli assetti del partito comunale dopo le dimissioni del segretario Maurizio Bozzaotre, rassegnate lo scorso novembre per motivi personali.

Il segretario provinciale Galligani ha dato conto del percorso intrapreso dopo le dimissioni di Bozzaotre, che ha visto una serie di consultazioni con i segretari dei circoli Pd di Pistoia, con i componenti del gruppo consiliare del Pd e con i rappresentanti istituzionali del partito a tutti i livelli.

Dalle consultazioni - ha riferito Galligani - è emerso un giudizio pressoché unanime di apprezzamento per l’opera e l’impegno profusi da Bozzaotre alla guida del partito comunale, ed è emersa altresì la forte

volontà di chiedergli di proseguire nel suo incarico di segretario comunale.

Maurizio Bozzaotre, accogliendo la richiesta, ha deciso di ritirare le dimissioni. L’Assemblea comunale, dopo un dibattito intenso e partecipato, con voto unanime gli ha rinnovato la fiducia come segretario.

«In un momento così difficile per la vita del nostro partito, con elezioni regionali alle porte dall’esito tutt’altro che scontato, e con una città che per colpa di questa amministrazione sta scivolando rapidamente verso la mediocrità e l’irrilevanza - è stato il commento di Bozzaotre - chiunque abbia a cuore le sorti di Pistoia e della Toscana, e creda nei valori della tolleranza e della solidarietà, ha il dovere di fare la sua parte, anche a costo di sacrificare esigenze personali. Di fronte ad una così estesa attestazione di stima non posso tirarmi indietro. Ringraziando il segretario provinciale Galligani e tutto il partito pistoiese per la rinnovata fiducia, cercherò di continuare a rappresentare al meglio una comunità straordinaria per ricchezza e vitalità come quella dei democratici pistoiesi».

Grande la soddisfazione espressa da Pier Luigi Galligani: «Ringrazio Maurizio Bozzaotre per la disponibilità a continuare nel suo lavoro, e ringrazio ciascun componente dell'assemblea comunale del Pd Pistoia per la partecipazione attiva al percorso intrapreso, il cui esito ritengo di buon auspicio per le difficili sfide che ci attendono».

Fonte: Pd Pistoia - Ufficio stampa

