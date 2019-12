Restaurato a Santa Croce un presepe artistico in cartapesta del 1700

A Santa Croce sull'Arno è stato restaurato uno dei Presepi più peculiari della zona. È fatto in cartapesta policromata, si trova al Monastero di Santa Cristiana e viene dal 1700. La provenienza geografica è ancora dubbia (probabilmente la Ciociaria), ma è stato lasciato dalle truppe alleate durante l'avanzata nella seconda guerra mondiale. La valenza storico-artistica è quindi di rilievo.

Il restauro è completato ed è stato presentato oggi, venerdì 20 dicembre, nel Monastero santacrocese. La promozione e la valorizzazione di questo patrimonio artistico è stata possibile grazie al contributo della Pro Loco di Santa Croce e dei Soci Coop del Valdarno Inferiore.

La dottoressa Maria Giulia Burresi, una delle persone più impegnate in prima linea nel progetto, ha spiegato: "Recuperare la memoria è importante, soprattutto si fa cultura a km0. È importante che i soci abbiano contribuito. Restaurare una scultura così fragile poteva essere un azzardo ma è stata recuperata una grande opera. È un tesoro d'arte recuperato grazie alla generosità delle persone".

In rappresentanza della sezione Coop ha parlato Rutilio Fioravanti: "Con i prodotti si trovano risorse. Quindi per l'11 gennaio al circolo Sant'Andrea si farà una cena e il ricavato andrà tutto a favore del presepe". Suor Dina ha aggiunto: "Ringrazio tutti a nome della comunità. È bello vedere tutta questa attenzione. Il Monastero non è solo nostro ma anche di Santa Croce e dei santacrocesi".

"Il progetto prosegue anche con la collaborazione della direttrice delle Belle Arti. Si è intuito che qui c'è uno scrigno di cose belle che ricordano la storia della nostra città. Il prossimo passo è il restauro di un pianoforte qui al Monastero. L'idea è anche quella di creare interventi storico-artistici durante l'anno" ha concluso il presidente della Pro Loco Angelo Scaduto. Presenti oggi anche il sindaco Giulia Deidda e Moira Lucia Colombini, restauratrice.

Gianmarco Lotti

